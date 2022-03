Entrepreneuriat : l’Africa’s Business Hereos ouvre sa 4è édition

Les inscriptions sont ouvertes depuis hier 24 mars 2022.

Africa’s Business Heroes (ABH) offre chaque année à 10 entrepreneurs exceptionnels des quatre coins de l’Afrique une part de la cagnotte totale s’élevant à 1,5 million de dollars.

L’initiative concerne les entrepreneurs des 54 pays africains, quel que soit leur secteur, âge ou sexe. Ceux-ci peuvent déposer leur candidature, en anglais ou en français, pour avoir une chance de figurer parmi les 10 finalistes.

Lors de la grande finale (date non détermiée), les 10 finalistes monteront sur scène pour présenter leurs entreprises devant un panel de grands noms du monde des affaires, et tenter de gagner leur part de la cagnotte allouée au concours et s’élevant à 1,5 million de dollars.

Leur parcours jusqu’à la grande finale les verra également échanger avec une communauté de dirigeants et d’innovateurs internationaux, d’experts industriels, d’investisseurs et d’accélérateurs, et avoir accès à des camps d’entraînement et des sessions de formation pluridisciplinaires afin de les aider à faire passer leurs entreprises au niveau supérieur.

En 2021, les entrepreneurs de l’Afrique Centrale n’ont pas brillé. Parmi les 10 finalistes de l’édition 2021 de ce concours, aucun entrepreneur de la sous-région n’y figurait.

Les dix entrepreneurs, dont la moitié sont des femmes, ont été sélectionnés dans cette édition 2021 parmi plus de 12 000 candidatures reçues des 54 pays du continent africain.

Ils ont ainsi passé, haut la main, plusieurs étapes d’évaluation devant différents jurys. Avec une moyenne d’âge de 32 ans, les dits finalistes représentent des entreprises opérant principalement dans 7 pays africains : le Botswana, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Rwanda et l’Ouganda.

Leurs activités couvrent des secteurs clés que sont l’agriculture, les soins de beauté, l’éducation, l’énergie, l’alimentation et les boissons, la logistique, la production manufacturière, les médias et le divertissement, ainsi que le commerce de détail.

80 % des finalistes de 2021 menaient leurs activités en milieu rural. À travers leurs projets, ces entrepreneurs exceptionnels ont créé un impact positif et continuent de créer de nouvelles opportunités pour leurs communautés.

Pour mémoire, le concours « Africa’s Business Heroes » est l’initiative philanthropique phare introduite par la Fondation Jack Ma, visant à soutenir et à inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains, tous secteurs confondus, et ceux qui bâtissent une économie plus durable et inclusive pour l’avenir du continent.

Sur une période de 10 ans, ABH récompensera 100 entrepreneurs africains, leur offrant des dons financiers, des programmes de formation, et un soutien pour le développement d’un écosystème entrepreneurial.