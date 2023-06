Entrepreneuriat : Près de 350 000 PME estimées au Cameroun en 2022

L’annuaire statistique de ce secteur a été présenté le 30 Mai 2023, au cours d’une cérémonie présidée par le Ministre Achille Bassilekin III.

Les données statistiques sur les PMEESA en 2022 présentent en somme une évolution de 7,85 % du stock des PME par rapport à l’année 2021, et une contribution des PME de 4,45 % à la densification du tissu économique.

Selon leministère des PME, le stock des entreprises au Cameroun est en effet estimé en 2022 à 350 422 dont 349 722 PME. La structure de leurs acteurs n’a pas fondamentalement changé depuis le recensement général des entreprises phase 2 (RGE-2), notamment avec une prépondérance des entreprises individuelles (97%) et de PME exerçant dans le secteur tertiaire (81,73%).

On dénombre par ailleurs 15 601 entreprises créées et enregistrées dans les Centres de Formalité de Création d’Entreprises en 2022, principalement les entreprises individuelles (52,97 %). Les Très Petites Entreprises (TPE), quant à elles, sont les plus représentées (83,73%) avec une tranche d’âge d’entrepreneurs oxcillant entre 35 et 45 ans.

« Bien que la majorité des promoteurs d’entreprises en 2022 soient de sexe masculin, une bonne dynamique dans l’entrepreneuriat féminin sur la période 2017-2022 a été notée avec une tendance croissante de l’évolution du nombre d’entreprises créées par les femmes », souligne le ministère des PME.

Pour ce qui est des Organisations de l’Economie Sociale (OES), 3 405 ont été enregistrées en 2022. Les activités de ces dernières, orientées à 47,88 % vers l’agriculture, relèvent à 63,88 % du secteur primaire.

Le nombre d’Unités de production artisanales (UPA) enregistrées dans les Bureaux communaux d’enregistrement est de 5 912 en 2022, présentant une baisse de 3,59 % par rapport à l’année précédente. Ces enregistrements sont plus importants dans la région de l’Extrême-Nord (26,49 %) avec une bonne dynamique (51,38 %) portée par les femmes. En 2022, on dénombre également 1 055 PME, 822 OES et 1 320 UPA bénéficiaires des appuis techniques multiformes.

Pour le Ministre des PMEESA, « l’édition 2022 de l’annuaire statistique présente globalement une amélioration de l’activité économique des PME, des acteurs de l’économie sociale et des artisans, dans un contexte marqué par la crise Russo-Ukrainienne et la persistance des tensions inflationnistes ».