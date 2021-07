Environnement, économie, santé et sport au menu des quotidiens marocains

La décarbonation au Maroc, les enjeux de la création du Fonds souverain pour l’investissement, la campagne de vaccination anti-Covid et les JO de Tokyo sont les principaux sujets traités par quotidiens marocains parus ce jeudi.+Aujourd’hui le Maroc+, qui aborde la décarbonation au Maroc, écrit que le Maroc sera confronté dans les années et décennies qui viennent à une nouvelle forme d’obligations internationales essentiellement liées aux aspects environnementaux, précisant que les entreprises et les décideurs marocains doivent relever des défis du type décarbonation.

Aujourd’hui, les nouvelles énergies, les productions alternatives, l’économie verte et les solutions écologiques peuvent être synonymes d’investissements lourds, mais « ne pas les faire, c’est mettre sérieusement en péril la pérennité de notre économie », prévient le quotidien.

Il estime que la transition énergétique peut, à elle seule, faire gagner à l’économie marocaine des points de croissance et des millions d’emplois.

+L’Opinion+, qui revient sur les enjeux de la création du Fonds souverain pour l’Investissement, écrit que cette initiative se présente comme une « locomotive » pour la croissance, garantissant l’excellence et l’efficience du tissu économique, dont les limites sont devenues “claires” durant les deux dernières décennies.

Ce Fond pourrait évoluer, à terme, vers une Banque Publique d’Investissement, à l’image des Fonds souverains norvégiens, qataris, turque ou chinois qui constituent une force de frappe considérable, comme une garantie, pour ces États de diversifier leurs leviers de croissance, estime la publication.

En opérant selon un schéma institutionnel souple et efficace, ce dispositif permettra également d’attirer les investisseurs étrangers désireux de profiter de l’écosystème d’investissement qu’offre le Royaume, ajoute-t-il.

+Assabah+ rapporte que seulement 9% de la population refuse de se vacciner, mettant ainsi fin à un débat byzantin sur ce sujet très animé, surtout sur les réseaux sociaux.

Une enquête a montré que 8 personnes sur 10 approuvent la vaccination, tandis que 4% d’entre elles recommandent qu’elle soit obligatoire. C’est la catégorie d’âge comprise entre 45 et 54 ans qui est la plus désireuse de se faire vacciner (93%) suivie des personnes dont l’âge varie entre 55 et 64 ans (90%). Quant aux jeunes de 18 à 34 ans, ils sont 74% à vouloir se faire vacciner, sachant que le taux d’acceptation des femmes et des hommes frise l’égalité, presque parfaite, avec respectivement 84% et 83%.

Selon cette étude, les trois-quarts de la population urbaine souhaitent être vaccinée contre 86% dans le milieu rural. Selon les catégories sociales, les professionnels de la première et deuxième classe sont les moins enclins à se faire vacciner (70%) contre 84% pour la troisième classe et 87% chez les professionnels de la quatrième et cinquième classe.

+Le Matin+ fait savoir que la golfeuse marocaine Maha Haddioui est qualifiée au Jeux Olympiques de Tokyo. La marocaine a profité de l’abandon de la golfeuse Sud-africaine Lee-Anne Pace (209e) pour faire partie des 60 golfeuses qui disputeront les JO de Tokyo.

Auteure d’une excellente prestation le week-end dernier au Tipsport Czech ladies open, Maha Haddioui continue de porter haut les couleurs de golf marocain chez les professionnels. Cerise sur le gâteau, la golfeuse d’Agadir a profité de l’abandon de golfeuse Sud-africaine Lee-Anne Pace pour prendre le wagon de la délégation marocaine qui participera aux JO de Tokyo, souligne la publication.

C’est la deuxième fois que Maha Haddioui participera aux Jeux olympiques après sa première participation aux JO de Rio en 2016. Ashleigh Buhai est l’autre représentante de l’Afrique à Tokyo. Soixante joueuses vont prendre part à l’épreuve de golf, prévue de 5 au 8 août au Kasumigaseki Golf, où la Marocaine tentera de faire mieux que sa prestation à Rio de Janiero, rappelle le journal.