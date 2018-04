Equateur: les deux journalistes et leur chauffeur enlevÃ©s sont morts

La voix brisĂ©e par l’Ă©motion, le prĂ©sident Ă©quatorien Lenin Moreno a confirmĂ© vendredi ce que redoutait le pays tout entier: les deux journalistes et le chauffeur du quotidien El Comercio, enlevĂ©s fin mars Ă la frontière avec la Colombie, ont Ă©tĂ© tuĂ©s par leurs ravisseurs.

« Malheureusement, l’information que nous avons confirme l’assassinat de nos compatriotes », sans doute kidnappĂ©s par des dissidents de l’ancienne guĂ©rilla colombienne des Farc (Forces armĂ©es rĂ©volutionnaires de Colombie) impliquĂ©s dans le trafic de drogue, a annoncĂ© le chef d’Etat dans une dĂ©claration Ă la presse Ă Quito.

« Nous sommes en deuil », a-t-il ajoutĂ©, quelques heures après la fin de l’ultimatum qu’il avait lancĂ© aux ravisseurs, leur exigeant de prouver que les Ă©taient encore en vie.

Le prĂ©sident, qui avait promis d’agir « avec la plus grande fermetĂ© » pour « punir ces gens » en l’absence de rĂ©ponse positive, a immĂ©diatement mis sa menace Ă exĂ©cution.

« Nous avons relancĂ© (…) les opĂ©rations militaires et policières qui avaient Ă©tĂ© suspendues dans la zone frontalière et dĂ©cidĂ© le dĂ©ploiement immĂ©diat des unitĂ©s d’Ă©lite des forces armĂ©es et de la police nationale Ă cet endroit », a-t-il annoncĂ©.

Les espoirs concernant le sort des otages, enlevĂ©s le 26 mars lors d’un reportage Ă la frontière entre l’Equateur et la Colombie, s’Ă©taient amincis au fil de la matinĂ©e, au lendemain de la diffusion de photos inquiĂ©tantes de leurs possibles cadavres.

Jeudi soir, M. Moreno avait quitté en urgence le Sommet des Amériques à Lima pour rentrer en Equateur, et vendredi il a tenu une réunion de crise avec son gouvernement et les responsables de la sécurité du pays.

Son homologue colombien, Juan Manuel Santos, a envoyĂ© Ă Quito son ministre de la DĂ©fense, Luis Carlos Villegas, ainsi que les plus hauts dirigeants de l’armĂ©e et de la police colombiennes.

– Coup terrible –

Le reporter Javier Ortega, 32 ans, le photographe Paul Rivas, 45 ans, et leur chauffeur Efrain Segarra, 60 ans, avaient Ă©tĂ© kidnappĂ©s alors qu’ils effectuaient un reportage dans la localitĂ© Ă©quatorienne de Mataje, limitrophe de la Colombie.

Ils n’avaient pas Ă©tĂ© vus en vie depuis une vidĂ©o transmise Ă la presse colombienne le 3 avril. Ils y apparaissaient les bras et le cou enchaĂ®nĂ©s.

La confirmation de leur mort reprĂ©sente un coup terrible pour l’Equateur qui n’avait pas Ă©tĂ© confrontĂ© Ă un enlèvement de journalistes depuis des dĂ©cennies et se targuait d’ĂŞtre un havre de paix face Ă la violence gĂ©nĂ©rĂ©e par le narcotrafic en Colombie.

AngoissĂ©s, des dizaines de journalistes, proches des otages et citoyens s’Ă©taient rassemblĂ©es dans la matinĂ©e face au palais prĂ©sidentiel Ă Quito, dans l’attente de connaĂ®tre le sort des otages.

Depuis le dĂ©but, Bogota accuse des guĂ©rilleros colombiens dissidents groupĂ©s sous le nom de Front Oliver Sinisterra et liĂ©s au trafic de drogue d’ĂŞtre les ravisseurs.

Cette organisation, qui compte entre 70 et 80 hommes, est dirigĂ©e par un Equatorien, Walter Artizala, surnommĂ© Guacho, qui est l’un des hommes les plus recherchĂ©s aussi bien en Colombie qu’en Equateur.

Le groupe opère dans une zone forestière utilisĂ©e pour l’acheminement de la drogue.

L’exĂ©cution des trois hommes est l’Ă©pisode le plus dramatique d’une vague de violence inĂ©dite qui secoue l’Equateur Ă sa frontière.

Depuis janvier, cette zone oĂą opèrent des dissidents de l’ex-guĂ©rilla des Farc a Ă©tĂ© le théâtre d’une sĂ©rie d’attaques contre les militaires Ă©quatoriens, qui ont tuĂ© trois soldats et fait 43 blessĂ©s, civils et militaires.

Ces attentats pourraient ĂŞtre la consĂ©quence directe de l’accord de paix historique signĂ© fin 2016 entre le gouvernement colombien et les Farc.

Le dĂ©sarmement de ce qui fut la plus puissante guĂ©rilla d’AmĂ©rique latine, devenue depuis un parti politique, a en effet dĂ©clenchĂ© des guerres de territoires entre guĂ©rilleros dissidents, ex-paramilitaires dĂ©mobilisĂ©s et autres groupes armĂ©s.