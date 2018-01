Erdogan à Paris dans l’espoir de rétablir les relations avec l’UE

Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan se rendra Ă Paris vendredi pour s’y entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron, au moment oĂą Ankara semble vouloir rĂ©tablir ses relations avec l’Union europĂ©enne après une grave crise traversĂ©e en 2017.

Cette visite bilatĂ©rale, la plus importante du chef de l’Etat turc dans un pays de l’UE depuis le putsch manquĂ© de juillet 2016, portera essentiellement sur les dossiers rĂ©gionaux, comme le conflit syrien ou la question du statut de JĂ©rusalem, mais Paris assure que la question des droits de l’homme sera Ă©galement abordĂ©e.

En effet, l’ampleur des purges menĂ©es par Ankara après la tentative de coup d’Etat lui a valu de nombreuses critiques de ses partenaires europĂ©ens, Berlin en première ligne, ramenant quasiment Ă l’arrĂŞt les nĂ©gociations au long cours sur sa candidature d’adhĂ©sion Ă l’UE.

Plus de 140.000 personnes ont été limogées et suspendues et plus de 55.000 ont été arrêtées, dont des universitaires, des journalistes et des militants pro-kurdes.

La chancelière allemande Angela Merkel a mĂŞme annoncĂ© dĂ©but septembre ĂŞtre favorable Ă un arrĂŞt de ces nĂ©gociations, tandis qu’Emmanuel Macron a appelĂ© quelques jours plus tard à « éviter les ruptures » entre l’UE et la Turquie, la qualifiant de « partenaire essentiel », tout en s’inquiĂ©tant de « dĂ©rives prĂ©occupantes ».

– ‘Nouvel Ă©lan’ –

M. Erdogan a ainsi dĂ©clarĂ© la semaine dernière vouloir « avoir de bonnes relations avec l’UE et avec les pays de l’UE », dans le but de « rĂ©duire le nombre d’ennemis et augmenter le nombre d’amis ».

Il a notamment saluĂ© le soutien de Paris, mais aussi de Berlin, sur sa vive condamnation de la reconnaissance de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l par Washington.

« Ils ne nous ont pas laissés tomber sur cette question », avait estimé M. Erdogan.

« En se rapprochant de la France, pays majeur de l’UE, la Turquie tente de donner un nouvel élan à sa candidature européenne, surtout à un moment où le pays rencontre de nombreuses difficultés au Moyen-Orient (Syrie, Irak), et connait des tensions diplomatiques avec les Etats-Unis », analyse Jana Jabbour, docteure associée au CERI/Sciences Po, auteure de « La Turquie, l’invention d’une diplomatie émergente » (CNRS, 2017).

Il s’agit de la première visite du prĂ©sident turc en France depuis l’Ă©lection d’Emmanuel Macron en mai 2017, mais les deux hommes ont dĂ©jĂ eu l’occasion de se rencontrer lors de sommets internationaux.

Emmanuel Macron mène depuis son Ă©lection une diplomatie hyperactive afin d’imposer la France sur la scène internationale, revendiquant « un discours de vĂ©ritĂ© et de pragmatisme » avec ses homologues internationaux, comme le Russe Vladimir Poutine ou l’AmĂ©ricain Donald Trump.

CĂ´tĂ© français, il s’agit ainsi, selon les analystes, de renforcer la coopĂ©ration avec la Turquie sur des dossiers comme la lutte contre le terrorisme et la crise migratoire.

« Emmanuel Macron traite avec Ankara de façon pragmatique: considĂ©rant que la Turquie est un partenaire essentiel pour l’Europe sur ces dossiers, il tente d’engager Erdogan et de construire un nouveau rapport avec la Turquie, basĂ© sur des intĂ©rĂŞts mutuels », explique Mme Jabbour, selon laquelle « M. Macron ne sacrifiera pas (…) les relations turco-françaises sur l’autel de la dĂ©fense des droits de l’homme ».

– ‘Faute de mieux’ –

Pour Samim AkgönĂĽl, historien et politologue, enseignant Ă l’universitĂ© de Strasbourg, le chef de l’Etat turc se rend Ă Paris « faute de mieux », puisqu’Ankara aurait, selon lui, prĂ©fĂ©rĂ© une visite Ă Berlin afin de rĂ©tablir les relations avec l’UE.

« Il fallait bien commencer quelque part », estime-t-il, peu optimiste sur la possibilitĂ© d’un appaisement des relations avec Bruxelles en 2018: « On peut voir un changement discursif, mais je ne pense pas que structurellement les relations puissent avancer », affirme-t-il.

Outre les questions politiques, les chefs d’Etat devraient aborder des questions Ă©conomiques, souhaitant renforcer leurs relations dans ce domaine. Le porte-parole de la prĂ©sidence turque, Ibrahim Kalin, a ainsi dĂ©clarĂ© dans un communiquĂ© publiĂ© dimanche que la France est « un alliĂ© de premier plan » et « un important partenaire Ă©conomique et commercial ».

En 2016, les Ă©changes entre les deux pays valaient 13,38 milliards de dollars, selon les chiffres d’Ankara.

Par ailleurs, la Turquie a signĂ© en novembre une lettre d’intention avec la France et l’Italie ouvrant la voie Ă l’achat par Ankara de missiles sol-air au consortium franco-italien Eurosam.