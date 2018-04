Erdogan parle Ã©lections anticipÃ©es avec son alliÃ© nationaliste

Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu mercredi avec son alliĂ© ultranationaliste Devlet Bahçeli de la possibilitĂ© d’organiser des Ă©lections prĂ©sidentielle et lĂ©gislatives anticipĂ©es.

Les deux hommes se sont entretenus pendant une demi-heure en dĂ©but d’après-midi au palais prĂ©sidentiel Ă Ankara, a indiquĂ© une source au sein de la prĂ©sidence.

Une déclaration à la presse de M. Erdogan au sujet de cet entretien est prévue à 15H30 (12H30 GMT), selon les services de la présidence.

M. Bahçeli, chef du Parti d’action nationaliste (MHP) et vieux routier de la politique turque, a secouĂ© le pays mardi en appelant Ă des Ă©lections le 26 aoĂ»t, soit plus d’un an avant la date prĂ©vue du 3 novembre 2019.

Ce politicien de 70 ans autrefois très critique de M. Erdogan s’est imposĂ© depuis plus d’un an comme l’un des principaux alliĂ©s du prĂ©sident turc, avec lequel il a d’ailleurs conclu un accord Ă©lectoral en vue des prochains scrutins.

Les observateurs s’interrogent sur les raisons ayant poussĂ© M. Bahçeli Ă rĂ©clamer des Ă©lections anticipĂ©es, alors que lui-mĂŞme et M. Erdogan ont publiquement rejetĂ© cette option ces dernières semaines.

Le 26 aoĂ»t correspond au jour de de la bataille de Manzikert, en 1071, qui marque l’entrĂ©e des Turcs en Anatolie après la victoire du sultan seldjoukide Alp Arslan sur les forces byzantines.

« MĂŞme si ce n’Ă©tait pas l’intention de Bahçeli, sa dĂ©claration rend plus probables des Ă©lections anticipĂ©es », explique Ă l’AFP Ă–zgĂĽr ĂśnlĂĽhisarcikli, du German Marshall Fund Ă Ankara, invoquant la « nature auto-rĂ©alisatrice » de ces rumeurs, « puisqu’elles crĂ©ent une pression supplĂ©mentaire sur l’Ă©conomie ».

Pour le chroniqueur du quotidien HĂĽrriyet AbdĂĽlkadir Selvi, proche du pouvoir, trois scĂ©narios sont possibles Ă l’issue de cette rencontre : un accord sur la date du 26 aoĂ»t, la proposition d’une nouvelle date, ou le maintien des Ă©lections Ă la date prĂ©vue.

Selon le calendrier, les élections présidentielle et législatives sont prévues simultanément le 3 novembre 2019. Avant cela, un scrutin municipal est prévu en mars de la même année.

Le double scrutin prĂ©sidentiel et lĂ©gislatif est crucial, car il marquera l’entrĂ©e en vigueur de la plupart des mesures renforçant les prĂ©rogatives du chef de l’Etat, adoptĂ©es lors d’un rĂ©fĂ©rendum constitutionnel en avril 2017.