Erdogan tend un rameau d’olivier Ã  l’Allemagne et l’UE

Le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan a exprimĂ© l’espoir de meilleures relations avec l’Allemagne et l’Union europĂ©enne après une annĂ©e tendue, dans un entretien publiĂ© jeudi.

La Turquie a vu en 2017 ramenĂ©es quasiment Ă l’arrĂŞt les nĂ©gociations au long cours sur sa candidature Ă l’UE tandis qu’une crise l’opposait Ă l’Allemagne Ă propos de la rĂ©pression de la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016.

« Bien sĂ»r, nous voulons avoir de bonnes relations avec l’UE et avec les pays de l’UE », a dĂ©clarĂ© M. Erdogan Ă des journalistes turcs Ă bord de l’avion prĂ©sidentiel durant une tournĂ©e en Afrique.

« Je dis toujours cela. Nous devons rĂ©duire le nombre d’ennemis et augmenter le nombre d’amis », ajoute-t-il dans des dĂ©clarations rapportĂ©es dans la presse turque, notamment le quotidien Hurriyet.

Le prĂ©sident turc assure qu’il n’y a « aucune raison » pour lui de ne pas se rendre en Allemagne et aux Pays-Bas, avec lesquels Ankara a eu des Ă©changes acrimonieux.

M. Erdogan a fĂ©licitĂ© les dirigeants allemands pour « se trouver sur la mĂŞme ligne » qu’Ankara en condamnant fermement la dĂ©cision du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l.

« Tout cela est très satisfaisant », a dit M. Erdogan.

M. Erdogan a laissĂ© entendre que la position de l’UE sur JĂ©rusalem pourrait contribuer Ă amĂ©liorer les relations avec la Turquie, indiquant qu’il pourrait se rendre en France, sans autre prĂ©cision.

Selon lui, « ils (Paris) ne nous ont pas laissés tomber sur cette question » de Jérusalem. Une rencontre avec le pape François au Vatican, qui a aussi critiqué la décision américaine, pourrait également être envisagée, selon le président turc.

L’Allemagne avait vivement dĂ©noncĂ© l’arrestation de plusieurs de ses ressortissants dans le cadre des purges lancĂ©es par Ankara après le putsch manquĂ© de 2016 mais les tensions se sont un peu apaisĂ©es après des libĂ©rations ces derniers mois.

La semaine dernière, Berlin a annoncé la libération de David Britsch, un Allemand qui avait entrepris un pèlerinage vers Jérusalem et avait été interpellé en Turquie en avril, la qualifiant de « signal positif » et soulignant que six Allemands avaient été libérées ou autorisées à quitter la Turquie.

La journaliste et traductrice allemande Mesale Tolu a été libérée le 18 décembre après huit mois de prison mais a interdiction de quitter la Turquie où elle est jugée pour activités « terroristes ».

Le cas le plus emblématique est celui du correspondant en Turquie du quotidien allemand Die Welt, le germano-turc Deniz Yücel, détenu depuis fin février pour propagande « terroriste » et incitation à la haine.