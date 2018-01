Espagne: l’armée au secours d’automobilistes piégés par la neige

L’Espagne a dĂ©ployĂ© dimanche 250 soldats pour porter secours Ă des milliers d’automobilistes coincĂ©s toute la nuit dans leurs vĂ©hicules après de fortes chutes de neige, ont informĂ© les autoritĂ©s.

« De nombreux vĂ©hicules sont coincĂ©s sur l’AP6 », l’autoroute reliant Madrid Ă SĂ©govie (nord-ouest), « mais nous travaillons sans relâche pour libĂ©rer kilomètre après kilomètre, et atteindre chacun le plus vite possible. Nous sommes lĂ ! » a Ă©crit sur Twitter l’UnitĂ© d’urgence de l’armĂ©e (UME).

Elle a mobilisĂ© deux compagnies de soldats spĂ©cialisĂ©s et 95 vĂ©hicules pour dĂ©gager environ 3.000 vĂ©hicules piĂ©gĂ©s par la neige, qui a bloquĂ© environ 70 kilomètres d’autoroute. Des chasse-neige Ă©taient dĂ©ployĂ©s et des couvertures et boissons chaudes distribuĂ©es aux automobilistes, d’après des images diffusĂ©es par la tĂ©lĂ©vision espagnole.

« Les vĂ©hicules sont dĂ©gagĂ©s l’un après l’autre. Dans certaines voitures il y avait des enfants qui n’avaient ni eau ni nourriture », a dĂ©clarĂ© un porte-parole de l’UME, Aurelio Soto.

Un porte-parole de la Sécurité routière espagnole a recommandé aux conducteurs de laisser leur moteur allumé pour se maintenir au chaud.

Ces conditions mĂ©tĂ©o difficiles affectent les nombreux Espagnols, sur le chemin du retour après les vacances de NoĂ«l, dont certains ont expliquĂ© sur les rĂ©seaux sociaux ĂŞtre pris au piège sur l’autoroute depuis samedi soir.

Sara Ramos, coincĂ©e sur l’AP6 avec son mari et ses deux enfants âgĂ©s de deux et six ans, a racontĂ© ne pas avoir mangĂ© depuis samedi midi. « Certaines voitures n’ont plus d’essence. On commence Ă s’inquiĂ©ter, » a-t-elle tĂ©moignĂ© par tĂ©lĂ©phone sur la tĂ©lĂ©vision publique espagnole.

Le ministre des Travaux publics Inigo de la Serna a indiquĂ© qu’une enquĂŞte avait Ă©tĂ© ouverte pour dĂ©terminer si l’opĂ©rateur en charge de l’autoroute AP6 — Iberpistas, une filiale de la compagnie espagnole Abertis — « a rempli toutes ses obligations » prĂ©vues par tempĂŞte de neige.

Il a ajoutĂ© que d’autres routes avaient Ă©tĂ© bloquĂ©s par la neige et que certaines avaient Ă©tĂ© fermĂ©es Ă la circulation pour ĂŞtre dĂ©gagĂ©es, sans poser de problème aux automobilistes. Le ministre a exhortĂ© la population Ă utiliser les voitures « uniquement quand cela est strictement nĂ©cessaire ».

Le bureau mĂ©tĂ©orologique national a lancĂ© dimanche des alertes pour 37 provinces, avec un risque de fortes neiges, de vents violents et d’averses.