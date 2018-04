Espagne: l’ETA demande pardon, derniÃ¨re Ã©tape avant sa disparition

L’organisation basque ETA a pour la première fois vendredi demandĂ© « pardon » Ă ses victimes, prĂ©ambule Ă la dissolution unilatĂ©rale du groupe sĂ©paratiste, qui a dĂ©clenchĂ© une polĂ©mique en rĂ©servant ce pardon aux seules victimes n’ayant pas participĂ© au conflit.

« Nous sommes conscients d’avoir provoquĂ© durant cette longue pĂ©riode de lutte armĂ©e beaucoup de douleur et des dommages irrĂ©parables », Ă©crit l’ETA (Euskadi Ta Askatasuna ou Patrie et LibertĂ© en français) dans un communiquĂ© historique pour l’Espagne.

« Nous voulons manifester notre respect aux morts, aux blessĂ©s et aux victimes des actions de l’ETA (…) Nous le regrettons sincèrement », poursuit l’organisation dans ce texte publiĂ© presque 60 ans après sa crĂ©ation en 1959.

Le communiquĂ© s’adresse ensuite directement aux « victimes qui n’avaient pas de participation directe au conflit », c’est-Ă -dire ces civils qui n’Ă©taient ni Ă©lus, ni policiers, ni gardes civils, et leur demande pardon plus directement: « Nous demandons pardon Ă ces personnes et Ă leurs familles. Ces mots ne rĂ©soudront pas ce qui s’est passĂ© ni n’attĂ©nueront pas tant de douleur. Nous le disons avec respect, sans vouloir provoquer plus d’affliction ».

Le gouvernement du conservateur Mariano Rajoy, qui a systĂ©matiquement refusĂ©, depuis 2011, toute nĂ©gociation avec le groupe armĂ© et exigĂ© sa dissolution sans contrepartie, a pour sa part cĂ©lĂ©brĂ© la victoire de « l’Etat de droit ».

« Ce n’est qu’une nouvelle consĂ©quence de la force de l’Etat de droit qui a vaincu l’ETA avec les armes de la dĂ©mocratie », a-t-il dĂ©clarĂ© en estimant que « le groupe terroriste » aurait dĂ» se prononcer en ce sens bien avant.

La demande de pardon et la dissolution Ă venir, permettront, espèrent les proches de dĂ©tenus membres de l’ETA, une Ă©volution de la politique pĂ©nitentiaire de l’Espagne et de la France, passant par un rapprochement des dĂ©tenus dans des prisons près de chez eux et des libĂ©rations conditionnelles pour ceux n’ayant pas commis de crimes de sang. La fin de l’ETA pourrait aider aussi la gauche sĂ©paratiste basque, qui affronte de nouvelles Ă©lections municipales en 2019.

Le dirigeant de la coalition « abertzale » (indĂ©pendantiste) EH Bildu Arnaldo Otegi a saluĂ© cette contribution « Ă la paix, la coexistence et la rĂ©conciliation » des basques.

L’ETA, crĂ©Ă©e en pleine dictature franquiste, a tuĂ© au moins 829 personnes au nom de son combat pour l’indĂ©pendance du Pays basque et de la Navarre, selon les autoritĂ©s.

Elle a aussi fait des milliers de blessĂ©s dans des attentats Ă la bombe au Pays basque, dans le reste de l’Espagne et en France, orchestrĂ© des enlèvements, rackettĂ© des chefs d’entreprise, des actions qui se sont intensifiĂ©es dans les annĂ©es 1980 et 1990, après le retour de la dĂ©mocratie en Espagne.

Cette pĂ©riode sombre, marquĂ©e par des actions presque quotidiennes, s’est accompagnĂ©e d’exĂ©cutions extrajudiciaires et de tortures contre des membres de l’ETA et des sympathisants attribuĂ©s Ă des commandos parapoliciers.

– « Regrets » et « Pardon » –

Jamais l’organisation n’avait prĂ©sentĂ© des regrets de cette nature.

Mais son communiquĂ© n’Ă©voque que des « regrets » (et pas une demande de pardon) pour les victimes impliquĂ©es dans ce qu’elle qualifie de « conflit », comme les Gardes civils ou les policiers.

Au fil de la journée la polémique a enflé sur ce point en Espagne.

« Je trouve honteux et amoral que l’on fasse cette distinction entre ceux qui mĂ©ritaient une balle dans la nuque, la bombe sous la voiture et ceux qui ont Ă©tĂ© victimes par hasard », a rĂ©agi Maria del Mar Blanco, de l’Association des victimes du terrorisme (AVT) dont le frère, Miguel Angel Blanco, fut tuĂ© en 1997 après un enlèvement suivi par toute l’Espagne.

Le prĂ©sident du gouvernement basque Iniko Urkullu a pour sa part Ă©voquĂ© « un pas » en avant mais soulignĂ© qu’au moment de sa dissolution l’ETA devra avoir « la mĂŞme considĂ©ration pour toutes les victimes ». Le parti de centre droit Ciudadanos a Ă©galement condamnĂ© la distinction, qui exclut des centaines de victimes.

Après plusieurs tentatives infructueuses de nĂ©gociation et alors que la sociĂ©tĂ© basque condamnait de plus en plus ouvertement cette violence, l’organisation a renoncĂ© Ă la lutte armĂ©e en octobre 2011. Elle a dĂ©posĂ© les armes en 2017 en remettant une liste de caches Ă la justice française.

L’ETA compte environ 300 membres emprisonnĂ©s en France, en Espagne et au Portugal, 85 Ă 100 en fuite et une douzaine de personnes « expulsĂ©es par la France, sans papiers, vers l’Afrique ou l’AmĂ©rique latine » selon le Forum social, organisation proche des familles de prisonniers.

Selon le groupe international de contact (GIC), composĂ© d’experts en rĂ©solution de conflit, associĂ© au processus de dissolution, l’annonce de sa disparition devrait se produire au dĂ©but du mois de mai.