Espagne: manifestation de soutien aux prisonniers de l’ETA Ã  Bilbao

Des milliers de personnes ont manifestĂ© samedi Ă Bilbao, dans le nord de l’Espagne, pour rĂ©clamer de meilleures conditions de dĂ©tention pour les membres de l’ETA emprisonnĂ©s, quelques semaines avant la dissolution annoncĂ©e de l’organisation sĂ©paratiste basque.

Scandant « prisonniers basques Ă la maison » et brandissant des drapeaux basques rouge-vert-blanc, les manifestants ont demandĂ© que les prisonniers soient transfĂ©rĂ©s plus près de leur rĂ©gion d’origine alors qu’ils sont dĂ©tenus Ă des centaines de kilomètres de lĂ .

La manifestation survient au lendemain de la dĂ©claration historique de l’ETA qui a demandĂ© « pardon » Ă ses victimes, prĂ©ambule Ă la dissolution unilatĂ©rale du groupe sĂ©paratiste qui devrait avoir lieu en mai.

Cette dĂ©claration presque 60 ans après sa crĂ©ation en 1959 a dĂ©clenchĂ© une polĂ©mique car l’organisation a rĂ©servĂ© ce pardon aux seules victimes n’ayant pas participĂ© au conflit.

Le gouvernement espagnol a Ă©tĂ© sollicitĂ© pour autoriser le transfert des prisonniers de l’ETA vers le Pays basque pour que leurs proches âgĂ©s puissent leur rendre visite.

La plupart des prisonniers de l’ETA sont soumis au rĂ©gime de dĂ©tention le plus strict qui les autorise des promenades de trois Ă quatre heures par jour dans la cour mais leur interdit les permissions de sortie.

Ce rĂ©gime s’applique aux criminels les plus dangereux et les avocats de l’ETA assurent que leurs clients ne font pas partie de cette catĂ©gorie.

Quelque 300 membres de l’ETA sont emprisonnĂ©s en Espagne, en France et au Portugal et une centaine sont en fuite, selon le Forum Social, une association qui rĂ©unit des proches des prisonniers.

Le gouvernement espagnol a d’ores et dĂ©jĂ fait savoir que les prisonniers liĂ©s aux enlèvements et aux extorsions ne pourraient pas bĂ©nĂ©ficier d’un rĂ©gime de dĂ©tention plus clĂ©ment.