Etats gÃ©nÃ©raux de l’alimentation: une loi, des mesures, et des calendriers pour le quinquennat

Les Etats gĂ©nĂ©raux de l’alimentation se sont conclus jeudi sur l’annonce d’une loi pour soutenir les producteurs face Ă la grande distribution, et une foule de projets Ă mettre en oeuvre durant le quinquennat afin de parvenir Ă une alimentation « saine, sĂ»re, durable et accessible Ă tous ».

1 – Projet de loi sur l’alimentation:

Il sera adoptĂ© avant la fin du premier semestre 2018 par ordonnances. Deux points sont actĂ©s: la lutte contre la vente Ă perte, et l’encadrement des promotions abusives.

Les produits alimentaires ne pourront plus ĂŞtre vendus dans le commerce en dessous du prix d’achat majorĂ© de 10% pour couvrir les frais de logistique et transport. Egalement terminĂ©es, les promotions du type « un achetĂ©, un gratuit »: elles pourront porter au maximum sur un tiers (34%) de la valeur des produits, soit « deux achetĂ©s, un gratuit », et 25% du volume vendu par an.

Ces mesures expĂ©rimentales seront suivies pendant deux ans, notamment pour voir si l’agroalimentaire rĂ©percute ces nouvelles mannes sur les exploitants agricoles.

Le texte de loi comportera d’autres articles concernant le domaine environnemental ou la sĂ©curitĂ© sanitaire: il annoncera notamment la sĂ©paration chez les fournisseurs agricoles entre la vente et le conseil pour tout ce qui touche aux pesticides, et il introduira la crĂ©ation d’un dĂ©lit de maltraitance animale dans les abattoirs et les transports d’animaux.

– Les sanctions pour non-respect des règles de bien-ĂŞtre animal seront renforcĂ©es, passant de 6 mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende Ă 1 an et 15.000 euros d’amende.

2 – Bio, pesticides, gaspillage alimentaire, santĂ©, commerce…

– Un plan de dĂ©veloppement de l’agriculture bio sera annoncĂ© d’ici la fin du premier trimestre 2018. De 6,5% de la surface agricole du pays actuellement, le bio devrait augmenter Ă 15% en 2022, avec pour objectif 30% en 2030. Outre le problème du financement, le plan devra aussi rĂ©pondre aux grandes disparitĂ©s qui existent (17% des fruits et lĂ©gumes sont bio en France, mais seulement 2,5% des cĂ©rĂ©ales).

– Pesticides: le calendrier d’Ă©limination progressive des phytosanitaires, dont le glyphosate, sera prĂ©cisĂ© « au plus tard » Ă la fin du premier trimestre 2018, après une concertation « avec l’ensemble des parties prenantes au mois de janvier », a indiquĂ© StĂ©phane Travert.

– Lutte contre le gaspillage alimentaire: l’obligation de dons des excĂ©dents alimentaires Ă des associations d’aide sera Ă©tendue aux cantines collectives et aux industries agroalimentaires. Les distributions de bons alimentaires pour des produits frais seront encouragĂ©es entre enseignes, associations caritatives et collectivitĂ©s locales.

– SantĂ©: avant la fin du premier semestre 2018, un plan national nutrition-santĂ© sera rĂ©digĂ© notamment pour lutter contre le surpoids qui affecte la moitiĂ© des adultes du pays, en coordination avec le programme national alimentation du ministère de l’Agriculture.

– La teneur en sucre, sel, gras des produits vendus outremer (y compris pour les aliments importĂ©s de pays hors UE) sera progressivement alignĂ©e sur les standards mĂ©tropolitains.

– Le dispositif Nutriscore d’Ă©tiquetage alimentaire, rĂ©cemment introduit, va ĂŞtre soutenu et Ă©tendu.

– Commerce: crĂ©ation d’une « marque France » pour promouvoir les produits agroalimentaires français Ă l’Ă©tranger. Adoption d’un nouveau plan de commerce Ă©quitable pour les importations agricoles de pays du sud.

– Paris va demander Ă Bruxelles la crĂ©ation d’un observatoire des risques sanitaires liĂ©s aux non-conformitĂ©s pour les produits agroalimentaires importĂ©s dans l’UE.

– Les collectivitĂ©s locales (dĂ©partements, mĂ©tropoles, EPCI, communes) vont ĂŞtre incitĂ©es Ă Ă©laborer 500 projets alimentaires territoriaux (PAT) d’ici 2020 pour structurer l’approvisionnement en circuits de proximitĂ©.

3 – Plans de filières agricoles

Une trentaine d’interprofessions ont dĂ©posĂ© des « plans de filière » donnant leurs objectifs Ă cinq ans: les producteurs de viande bovine prĂ©voient par exemple de parvenir Ă 40% de viande en label rouge (au lieu de 3% actuellement), et de doubler la production en bio. La filière laitière s’engage aussi Ă doubler le lait bio et rĂ©duire de 15% les antibiotiques. La filière cĂ©rĂ©ales veut doubler les surfaces en bio. Tous ces plans de filière vont ĂŞtre examinĂ©s par le gouvernement pour dĂ©terminer le montant des investissements publics.

4 – Investissement, modernisation, transition

L’atelier 14 des Etats gĂ©nĂ©raux a dĂ©fini cinq grandes prioritĂ©s pour un investissement public prĂ©vu de 5 milliards d’euros afin de financer Ă la fois la modernisation et la transition Ă©cologique de l’agriculture française:

– AgroĂ©cologie avec prioritĂ© Ă la baisse forte des phytosanitaires et des antibiotiques

– BiosĂ©curitĂ© dans les filières d’Ă©levage et de santĂ© des plantes

– IndĂ©pendance protĂ©ique de la France, avec un plan d’augmentation de la production de protĂ©ines vĂ©gĂ©tales (soja, pois, lentilles..)

– SantĂ© et bien ĂŞtre au travail pour relancer l’attractivitĂ© des mĂ©tiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire

– Economies d’Ă©nergie, via le dĂ©veloppement notamment de la mĂ©thanisation.

Selon Stephane Travert, ce plan d’investissement « devra ĂŞtre finalisĂ© pour le salon de l’agriculture » qui aura lieu du 24 fĂ©vrier au 4 mars.