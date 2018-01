Le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump Ă©tait Ă la manoeuvre vendredi pour convaincre le SĂ©nat de trouver un accord sur le financement de l’Etat fĂ©dĂ©ral mais les espoirs d’Ă©viter un « shutdown », une fermeture partielle des administrations, restaient minces Ă quelques heures de l’Ă©chĂ©ance.

A la veille du premier anniversaire de son arrivĂ©e au pouvoir, l’issue de ce psychodrame rĂ©current de la politique amĂ©ricaine qui ternit l’image de la première puissance mondiale Ă©tait dĂ©sormais entre les mains des sĂ©nateurs.

Ils doivent adopter avant minuit (05H00 GMT) une extension du budget pour quatre semaines, jusqu’au 16 fĂ©vrier. Les rĂ©publicains, majoritaires avec 51 voix, ne peuvent se passer des dĂ©mocrates car un minimum de 60 voix (sur 100) est nĂ©cessaire.

A défaut, le pays vivra son premier « shutdown » depuis octobre 2013, synonyme de chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires.

– Les discussions continuent –

Mick Mulvaney, directeur du Budget, a estimĂ© vendredi matin à « 50/50 » la probabilitĂ© d’un tel scĂ©nario.

« Nous avons fait des progrès mais il y encore de nombreux désaccords. Les discussions vont continuer », a dit dans un communiqué le chef des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, après avoir rencontré M. Trump à la Maison Blanche.

« Nous pouvons y arriver, nous sommes assez proches » d’une solution, a ajoutĂ© un autre sĂ©nateur dĂ©mocrate, Tim Kaine. Il a toutefois estimĂ© qu’un accord pourrait intervenir « dans les prochains jours », impliquant que le « shutdown » aurait bien lieu.

La Maison Blanche a également annoncé que le président, qui avait initialement prévu de partir en fin journée en Floride pour sa luxueuse résidence, ne quitterait finalement pas Washington.

La Chambre des reprĂ©sentants a dĂ©jĂ approuvĂ© jeudi soir cette extension provisoire, jusqu’au 16 fĂ©vrier, qui finance Ă©galement pour six ans le programme d’assurance santĂ© destinĂ© aux enfants pauvres (Chip), une demande des dĂ©mocrates.

Mais au-delà de cette mesure temporaire, la quatrième depuis septembre, la majorité républicaine souhaite voir adopter un budget 2018 définitif de plusieurs centaines de milliards de dollars qui dope notamment les dépenses militaires, une promesse de campagne de M. Trump qui estime les forces armées sous-équipées après plus de seize ans de guerre ininterrompue.

« Maintenant, on a besoin des dĂ©mocrates pour que (la loi de financement) soit approuvĂ©e au SĂ©nat, mais ils veulent l’immigration clandestine et des frontières faibles », a tweetĂ© Donald Trump, qui dresse depuis plusieurs jours le portrait d’un parti engagĂ© dans une obstruction systĂ©matique et stĂ©rile.

Les dĂ©mocrates veulent avant tout rĂ©gler le sort de 690.000 « Dreamers ». Ces jeunes, arrivĂ©s clandestinement aux Etats-Unis quand ils Ă©taient enfants, sont Ă la merci d’une expulsion après l’abrogation du programme Daca datant de l’administration Obama qui leur offrait un statut de rĂ©sident temporaire. Le prĂ©sident Trump a donnĂ© au Congrès jusqu’au 5 mars pour adopter une lĂ©gislation dĂ©finitive.

– ‘ScĂ©nario catastrophe’ –

Le prĂ©sident rĂ©publicain de la Chambre Paul Ryan a fustigĂ© les sĂ©nateurs dĂ©mocrates qui « prennent en otage » le financement fĂ©dĂ©ral. « Le peuple amĂ©ricain, en particulier les hommes et femmes en uniforme, mĂ©ritent mieux qu’une fermeture du gouvernement », a-t-il tweetĂ©.

« Des gens vont mourir », a lancĂ© le conseiller parlementaire de la Maison Blanche, Marc Short, blâmant des sĂ©nateurs dĂ©mocrates « retranchĂ©s pour forcer une paralysie » alors que les discussions sur les « Dreamers » sont toujours en cours au Congrès. « Ils disent que nous devons rĂ©gler le Daca mais il n’y a en rĂ©alitĂ© aucune loi sur laquelle voter », a-t-il assurĂ©.

L’Ă©quation est rendue encore plus difficile par les signaux confus –et parfois contradictoires– envoyĂ©s par le prĂ©sident lui-mĂŞme ces derniers jours.

« Nous devons savoir oĂą en est le prĂ©sident », a affirmĂ© vendredi sur CNN le sĂ©nateur rĂ©publicain John Kennedy. « Si nous parvenons Ă un accord, et je pense que ce sera le cas, je veux savoir s’il le signera ».

Au-delà des négociations sur le fond, les parlementaires pensent aux élections de mi-mandat en novembre.

Les dĂ©mocrates estiment que les rĂ©publicains qui ont tous les leviers du pouvoir –Maison Blanche, Chambre des reprĂ©sentants, SĂ©nat– seront tenus pour responsables de la paralysie et paieront le prix fort. Les rĂ©publicains espèrent se servir du « shutdown » pour punir les sĂ©nateurs dĂ©mocrates qui brigueront un nouveau mandat dans dix Etats remportĂ©s par Donald Trump Ă la prĂ©sidentielle.

Mais selon un sondage du Washington Post et d’ABC publiĂ© vendredi, 48% des AmĂ©ricains estiment que les rĂ©publicains seraient responsables d’un Ă©ventuel blocage, contre 28% pour les dĂ©mocrates.

La FĂ©dĂ©ration amĂ©ricaine des employĂ©s gouvernementaux (AFGE) a pour sa part appelĂ© les parlementaires Ă s’entendre pour Ă©viter que 850.000 fonctionnaires soient mis au chĂ´mage technique, sans ĂŞtre payĂ©s. « Nous nous prĂ©parons Ă un scĂ©nario catastrophe, pour la quatrième fois » depuis septembre, a indiquĂ© Ă l’AFP un porte-parole du syndicat.