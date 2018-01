Etats-Unis: publication d’une liste de proches de Poutine susceptibles d’Ãªtre sanctionnÃ©s

Le dĂ©partement amĂ©ricain du TrĂ©sor a publiĂ© une liste d’officiels et d’hommes d’affaires russes, considĂ©rĂ©s comme proches de Vladimir Poutine et susceptibles d’ĂŞtre sanctionnĂ©s pour punir Moscou de son ingĂ©rence supposĂ©e dans la dernière prĂ©sidentielle amĂ©ricaine.

Cette liste, très attendue, a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la nuit de lundi Ă mardi. Elle compte plus de 200 noms, dont 114 officiels et 96 hommes d’affaires.

La publication de cette liste de sept pages, qui ne dĂ©clenche pas l’imposition de sanctions immĂ©diates, comprend notamment le ministre des Affaires Ă©trangères SergueĂŻ Lavrov, le Premier ministre Dmitri Medvedev et de hauts responsables des services de renseignements russes. On y trouve Ă©galement des dirigeants de grandes entreprises publiques, comme le gĂ©ant de l’Ă©nergie Rosneft et la Sberbank.

Cette liste, qui risque de dĂ©tĂ©riorer encore davantage les relations dĂ©jĂ tendues entre Washington et Moscou, fait peser sur les cercles les plus proches du prĂ©sident russe la menace de les couper de l’accès Ă la finance internationale.

« Nous devons d’abord analyser (la liste), cette publication est sans prĂ©cĂ©dent », a dĂ©clarĂ© lors d’un point-presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« Ce n’est pas d’hier que nous vivons dans des conditions de manifestations d’agressivitĂ© Ă notre encontre, c’est pourquoi il ne faut pas cĂ©der aux Ă©motions, nous devons d’abord tout comprendre et ensuite formuler notre position », a-t-il ajoutĂ©.

Soulignant que le texte publiĂ© « n’est en aucun cas une sanction ou une restriction », il a cependant regrettĂ© que cette liste puisse « potentiellement dĂ©teriorer l’image et la rĂ©putation de nos entreprises, de nos hommes d’affaires, de nos responsables politiques et de nos dirigeants ».

« Vous pouvez remarquer que de facto tout le monde est appelé +ennemi des Etats-Unis+ », a-t-il affirmé.

De nombreuses voix en Russie ont réagi à la publication de cette liste. Le président de la Douma (chambre basse du Parlement), Viatcheslav Volodine, a estimé dans un communiqué que « de nouvelles sanctions contre la Russie vont mener à une cohésion plus grande de notre société ».

« L’inclusion dans cette liste de sanctions virtuelles de toute l’Ă©lite dirigeante de notre pays signifie que nos relations (avec Washington) sont vĂ©ritablement en train de se rompre », a jugĂ© de son cĂ´tĂ© Vladimir Djabarov, vice-president du ComitĂ© des affaires Ă©trangères du Conseil de la FĂ©dĂ©ration, citĂ© par l’agence RIA Novosti.

Le TrĂ©sor amĂ©ricain avait jusqu’Ă lundi minuit pour publier cette liste, conformĂ©ment Ă une loi adoptĂ©e l’an dernier par le Congrès.

Cette loi visant à punir la Russie notamment pour son attitude en Ukraine, adoptée à une écrasante majorité par les parlementaires, avait été promulguée le 2 août à contre-coeur par le président américain Donald Trump, qui en avait critiqué plusieurs dispositions-clés.

M. Trump est accusĂ© par ses dĂ©tracteurs d’avoir bĂ©nĂ©ficiĂ© du soutien de Moscou pour se faire Ă©lire en 2016, et d’ĂŞtre rĂ©ticent Ă prendre des sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine.

Le dĂ©partement d’Etat amĂ©ricain a estimĂ© lundi que cette mĂŞme loi avait eu pour effet d’amener des gouvernements Ă©trangers Ă renoncer Ă des contrats d’armement avec des sociĂ©tĂ©s russes, et qu’il Ă©tait donc Ă ce stade inutile d’imposer de nouvelles sanctions dans le domaine des ventes d’armes.

Dans une interview Ă la BBC lundi, le directeur de la CIA Mike Pompeo a estimĂ© que les ingĂ©rences russes n’avaient pas cessĂ© et que Moscou tenterait vraisemblablement d’influencer les Ă©lections lĂ©gislatives de novembre 2018 aux Etats-Unis.