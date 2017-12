Etats-Unis: un policier tuÃ©, 6 blessÃ©s par un forcenÃ© armÃ©

Un policier a Ă©tĂ© tuĂ© et six personnes ont Ă©tĂ© blessĂ©es aux Etats-Unis dimanche par un forcenĂ© armĂ© qui s’Ă©tait retranchĂ© dans un appartement, dans un quartier rĂ©sidentiel de la banlieue de Denver, et qui a Ă©tĂ© tuĂ© lui aussi.

Les policiers sont intervenus vers 5h00 du matin (10H00 GMT) pour rĂ©gler des « troubles Ă l’ordre public » dans une rĂ©sidence situĂ©e Ă Highlands Park, Ă une vingtaine de kilomètres du centre de Denver (Colorado, ouest), a indiquĂ© le shĂ©rif du comtĂ© de Douglas, Tony Spurlock, au cours d’une confĂ©rence de presse.

AlertĂ©s par un voisin qui se plaignait de tapage nocturne, cinq policiers, dont une femme, se sont prĂ©sentĂ©s Ă la porte de l’appartement, qui leur a Ă©tĂ© ouverte. « On leur a tirĂ© dessus très très vite. Ils sont tombĂ©s Ă quelques secondes d’intervalle », a prĂ©cisĂ© le shĂ©rif, qui a qualifiĂ© les faits d' »embuscade ».

Quatre policiers blessĂ©s ont rĂ©ussi Ă s’Ă©loigner de l’angle de tir du forcenĂ© mais Zack Parrish, 29 ans, est restĂ© au sol, inanimĂ©. Son corps criblĂ© de balles a Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ© deux heures plus tard par des renforts qui ont tuĂ© le forcenĂ© après un nouvel Ă©change de tirs, a racontĂ© le shĂ©rif.

Tous les policiers Ă©taient Ă©quipĂ©s de camĂ©ras fixĂ©es sur leur uniforme, ce qui devrait faciliter l’enquĂŞte.

Le jeune policier tuĂ© Ă©tait mariĂ© et père de deux jeunes enfants, a-t-il ajoutĂ©. Il n’a pas prĂ©cisĂ© l’identitĂ© du forcenĂ© mais il a dit qu’il Ă©tait armĂ© d’un fusil et qu’il avait tirĂ© plus de 100 cartouches. Il n’a pas prĂ©cisĂ© si l’arme Ă©tait automatique.

La fusillade a fait aussi deux blessĂ©s parmi les habitants de l’immeuble, selon le shĂ©rif.

La police a d’abord fait Ă©tat d’une dispute familiale mais il s’est avĂ©rĂ© que le forcenĂ© partageait son appartement avec un colocataire, qui n’a pas Ă©tĂ© impliquĂ© ni blessĂ© et qui coopère avec les autoritĂ©s.

Donald Trump a prĂ©sentĂ© sur Twitter ses « sincères condolĂ©ances » Ă la famille du policier tuĂ©. « On adore notre police et nos forces de l’ordre – Que Dieu les bĂ©nisse tous! », a-t-il tweetĂ©.

Les policiers avaient Ă©tĂ© appelĂ©s lorsque des coups de feu avaient Ă©tĂ© tirĂ©s depuis l’immeuble. Le shĂ©rif du comtĂ© avait dĂ©pĂŞchĂ© un groupe d’intervention lourdement armĂ© ainsi qu’une Ă©quipe de dĂ©mineurs.

Le bilan parmi les forces de l’ordre est l’un des plus lourds depuis une fusillade au cours de laquelle cinq policiers avaient Ă©tĂ© tuĂ©s et plusieurs autres blessĂ©s en juillet 2016 Ă Dallas, au Texas (sud) par un homme qui se disait outrĂ© par les violences policières contre les Noirs.

Les faits de dimanche se sont produits dans une rĂ©gion marquĂ©e ces dernières annĂ©es par plusieurs fusillades meurtrières: le lycĂ©e de Columbine, oĂą 15 personnes avaient Ă©tĂ© tuĂ©es en 1999 et le cinĂ©ma d’Aurora, oĂą 12 personnes avaient perdu la vie, se situent tous les deux Ă une demi-heure de route de Highlands Park.