Etats-Unis: une annÃ©e moins noire mais Chicago toujours gangrÃ©nÃ©e par la violence

Anthony Davis a passĂ© des annĂ©es hors de sa ville natale de Chicago, avant d’y revenir il y a peu pour s’occuper de son père âgĂ©. En s’installant, il a dĂ©couvert une citĂ© mĂ©connaissable oĂą la violence par armes Ă feu atteint des sommets.

Si le nombre d’homicides y a diminuĂ© en 2017, Chicago reste la ville amĂ©ricaine oĂą l’on dĂ©plore le plus de meurtres, 635 dĂ©nombrĂ©s Ă la mi-dĂ©cembre. Pourtant « en grandissant, il n’y avait pratiquement pas de violence par armes Ă feu », se remĂ©more Anthony Davis.

« Tout le monde se connaissait », raconte Ă l’AFP ce quinquagĂ©naire qui travaille Ă l’hĂ´pital Loyola et rĂ©side dans le South Side, un quartier oĂą vit une majoritĂ© de Noirs et qui Ă©tait très animĂ© durant sa jeunesse.

Aujourd’hui, de nombreuses maisons abandonnĂ©es y ponctuent le paysage et la violence a atteint des niveaux que l’on n’avait plus vus depuis les annĂ©es 1990, lorsque l’Ă©pidĂ©mie de crack ravageait les Etats-Unis.

L’annĂ©e 2016 a constituĂ© un record en près de 20 ans, mais le nombre de meurtres a depuis diminuĂ© de 15%, tandis que les incidents impliquant des armes Ă feu ont baissĂ© de 21%, avec un total de 2.719 relevĂ©s en 2017, selon les chiffres de la police.

« Des communautĂ©s qui Ă©taient engluĂ©es dans la violence par armes Ă feu sont en train de commencer Ă voir des signes d’optimisme et d’espoir », a soulignĂ© ce mois-ci le chef de la police, Eddie Johnson.

– Armes de plus en plus puissantes –

En proportion (nombre de meurtres pour 100.000 habitants), d’autres villes amĂ©ricaines comme St. Louis, Baltimore ou Detroit connaissent une criminalitĂ© plus Ă©levĂ©e, mais Chicago Ă©tant la troisième ville la plus peuplĂ©e du pays, le nombre de meurtres y est naturellement plus important.

Pourtant, il est difficile d’expliquer pourquoi le total des meurtres Ă New York et Los Angeles (les deux plus grandes villes amĂ©ricaines) ne correspond qu’Ă environ la moitiĂ© de ceux commis Ă Chicago.

La police pointe du doigt des armes de plus en plus puissantes, des fusils d’assaut de type militaire, qui auraient conduit Ă des mises en garde dans certains quartiers contre des fusils capables de transpercer les gilets pare-balles des officiers, rapporte le Chicago Tribune.

Des responsables s’alarment eux du nombre d’armes en circulation, avec plus de 8.600 fusils dĂ©tenus illĂ©galement saisis par la police en 2017, un record national.

– ‘Devenir propriĂ©taire’ –

Pour contrer cette violence, 1.100 policiers supplémentaires ont été recrutés cette année et des nouvelles technologies ont été mises à contribution.

Des appareils capables de dĂ©tecter les coups de feu, avant mĂŞme que la population n’alerte la police, aident ainsi les forces de l’ordre, qui ont par ailleurs recours aux rĂ©seaux sociaux pour identifier des criminels.

En dĂ©cembre, elles ont infiltrĂ© un groupe Facebook privĂ© oĂą s’Ă©changeait armes et drogues, conduisant Ă des dizaines d’arrestations. Et le porte-parole de la police Anthony Guglielmi a affirmĂ© qu’une rencontre Ă©tait prĂ©vue en janvier entre des reprĂ©sentants du rĂ©seau social et des responsables de la ville pour « amĂ©liorer la collaboration dans le but de faire cesser les activitĂ©s illĂ©gales en ligne avant qu’elles n’engendrent de la violence dans nos rues ».

Des habitants de la ville estiment eux que de meilleures opportunités pour la population seraient plus efficaces pour traiter le mal à la racine.

« Des opportunitĂ©s pour trouver un emploi, pour accĂ©der Ă l’enseignement supĂ©rieur, pour devenir propriĂ©taire », Ă©numère Asiaha Butler qui dirige une association de quartier dans le South Side.

« Dans mon pâtĂ© de maisons, il y a eu plusieurs incidents avec des armes Ă feu au dĂ©but de l’Ă©tĂ©, mais depuis plus rien », se rĂ©jouit toutefois Mme Butler Ă propos de l’un des quartiers les plus touchĂ©s par la violence.