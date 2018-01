Ethiopian Airlines acquiert 45% de Zambia Airways

Ethiopian Airlines a annoncĂ© mardi qu’elle avait finalisĂ© l’accord des actionnaires avec le gouvernement de la Zambie pour acquĂ©rir 45% de Zambia Airways.Dans un communiquĂ© publiĂ© mardi, Ethiopian Airlines a dĂ©clarĂ© que les gouvernements des deux pays africains avaient acceptĂ© de relancer Zambia Airways et que le gouvernement de la Zambie serait l’actionnaire majoritaire avec 55% et l’Ethiopie aurait 45% des parts dans la compagnie aĂ©rienne.

« ConformĂ©ment Ă notre stratĂ©gie Vision 2025 sur les hubs multiples en Afrique, nous sommes très heureux que les discussions avec le gouvernement zambien aient Ă©tĂ© couronnĂ©es de succès. Le lancement de Zambia Airways permettra aux voyageurs en Zambie et en Afrique australe de bĂ©nĂ©ficier de plus de possibilitĂ©s de connectivitĂ©, facilitant ainsi les flux d’investissements, de commerce et de tourisme, tout en contribuant Ă la croissance socio-Ă©conomique du pays et de la rĂ©gion », a dĂ©clarĂ© M. Tewolde Gebremariam, le PDG du Groupe Ethiopian Airlines.

« En tant que compagnie aĂ©rienne autochtone et vĂ©ritablement panafricaine, nous croyons fermement que ce n’est que grâce Ă des partenariats entre transporteurs africains que l’industrie aĂ©ronautique du continent pourra obtenir sa juste part du marchĂ© africain, actuellement fortement biaisĂ©e en faveur des entreprises non africaines.

« Les compagnies aĂ©riennes africaines jouent un rĂ´le lĂ©gitime dans la mise en place d’une connectivitĂ© aĂ©rienne efficace en Afrique et dans le reste du monde », a-t-il ajoutĂ©.

La mise en place de multiples hubs en Afrique Ă©tant une stratĂ©gie globale de l’Ethiopie dans le cadre de sa Vision 2025, le transporteur national opère actuellement des hubs Ă LomĂ© (Togo) avec ASKY Airlines et Malawian Ă Lilongwe (Malawi).

Avec plus de 70 annĂ©es d’activitĂ©s, Ethiopian Airlines est  devenue l’un des principaux transporteurs du continent, sans Ă©gal en termes d’efficience et de succès opĂ©rationnel, prenant la part du lion dans le rĂ©seau panafricain de passagers et de fret. Elle dessert avec la flotte la plus jeune et la plus moderne, plus de 100 destinations internationales de passagers et de marchandises sur les cinq continents.