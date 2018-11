Ethiopian Airlines sacrée meilleure compagnie en Afrique en 2018

Ethiopian Airlines, dans un communiqué parvenu mercredi à APA, annonce, avoir reçu, pour la 7e année consécutive, le prix de la meilleure compagnie aérienne en Afrique pour l’année 2018.Ce prix qui reconnait les « performances financières exceptionnelles » de la compagnie aérienne a été décerné le 27 novembre 2018 à l’occasion de la 50ème Assemblée générale annuelle de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA +abréviation anglaise+) qui s’est tenue à Rabat au Maroc, informe le document.

« Ce prix souligne les efforts continus et le travail acharné des employés d’Ethiopian qui sont très engagés pour le succès extraordinaire de notre compagnie aérienne. La récompense témoigne également de la solidité de notre plan de croissance rapide, rentable et durable, Vision 2025, et du modèle commercial associé », a déclaré le Directeur général du groupe Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, cité par le communiqué.

Remerciant l’AFRAA et les compagnies sœurs d’Afrique pour le choix porté sur son entreprise, Tewolde Gebremariam a appelé ses collègues, partenaires de l’industrie, les gouvernements et toutes les parties prenantes du secteur à définir des stratégies pour travailler ensemble afin de tirer parti des opportunités découlant du boom des affaires et des investissements sur le continent et de faire passer le rôle de la connectivité aérienne à un niveau supérieur.

« Surtout, nous devons tous mettre en synergie nos forces pour réaliser la vision de créer un marché unique et unifié du transport aérien en Afrique », a-t-il conclu.