Ethiopie : la construction du plus grand barrage d’Afrique achevée en 2022 (Officiel)

Le Barrage de la Renaissance éthiopien (GERD), en construction sur le Nil, sera achevé en 2022, a annoncé jeudi le directeur du projet, Kifle Horo.Le barrage, dont la construction a été lancée en avril 2011, devait initialement être achevé en 2017.

Le directeur du projet, Kifle Horo a déclaré lors d’un atelier que les travaux de construction du barrage de 4,8 millions de dollars sont en cours sans interruption et ont besoin de quatre années supplémentaires pour être terminés.

Cependant, la construction a été retardée en raison d’un changement de conception, ce qui a entraîné une augmentation de sa capacité de production et un retard dans les travaux électromécaniques.

Le barrage en construction dans la région de Benishangul-Gumuz en Ethiopie, à environ 15 km à l’est de la frontière avec le Soudan, a consommé à ce jour environ 98 milliards de birr.

D’une puissance de 6,45 gigawatts, le barrage sera la plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique et le 7è plus grand au monde, une fois achevé.