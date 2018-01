Ethiopie: Le tourisme a rapporté 1,8 milliard USD en six mois

L’Ethiopie a tirĂ© du tourisme plus de 1,8 milliard de dollars au cours de la première moitiĂ© de son exercice budgĂ©taire qui s’est achevĂ© le lundi 8 janvier 2018, a annoncĂ© mercredi la ministre de la culture et du tourisme.Un total de 485.806 touristes Ă©trangers a visitĂ© le pays au cours des six derniers mois, a dĂ©clarĂ© Hirut Woldemariam, la ministre de tutelle qui prĂ©sentait mercredi le rapport semestriel de son ministère Ă la Chambre des reprĂ©sentants du peuple.

Les montagnes escarpĂ©es du pays (quelque 25 hauteurs de plus de 4.000 mètres), la savane, les lacs et les rivières, l’unique vallĂ©e du Rift et les lacs volcaniques, les oiseaux et les chutes du Nil sont quelques-unes des attractions naturelles en Ethiopie.

La ville mĂ©diĂ©vale de Gondar, avec plusieurs châteaux, palais et Ă©glises ; l’ancienne capitale de la reine de Saba et la ville la plus sacrĂ©e d’Ethiopie, Axoum, oĂą l’on peut voir l’Arche de l’Alliance originale, contenant les Dix Commandements, constituent les autres attractions touristiques en Ethiopie.

La ministre a dĂ©clarĂ© que les recettes obtenues au cours de ce semestre avaient eu un excĂ©dent de 10,8% par rapport Ă la mĂŞme pĂ©riode l’annĂ©e dernière.

Elle a attribuĂ© cette performance aux efforts de collaboration entre son ministère et celui des Affaires Ă©trangères, ainsi que d’autres parties prenantes dans les efforts de promotion des sites touristiques du pays.

L’Ethiopie table sur des recettes touristiques de 4,5 milliards de dollars au cours de cette annĂ©e fiscale.