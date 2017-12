Ethiopie: Plus de 1,3 million d’Ã©lÃ¨ves bÃ©nÃ©ficient d’un programme d’alimentation scolaire

Plus de 1,3 million d’Ă©lèves Ă©thiopiens vont bĂ©nĂ©ficier du programme national d’alimentation scolaire au cours du premier semestre 2018, a annoncĂ© mercredi le ministère de l’Education.Le ministre de l’Education, Tilaye Gete, a dĂ©clarĂ© que le gouvernement a allouĂ© plus de 10,5 millions de dollars au programme visant Ă aider les Ă©lèves Ă rester dans les Ă©coles et Ă allĂ©ger la charge financière pesant sur leurs parents.

Une attention particulière sera portée sur les élèves déplacés de leurs villages en raison de la sécheresse et des récents affrontements, a indiqué le ministre.

Le programme sera Ă©galement mis en Ĺ“uvre dans les zones oĂą le taux de scolarisation est faible.

Soulignant que les étudiants du primaire étaient les principaux groupes cibles, Tilaye a déclaré que cette année, le programme accueillera aussi les élèves du secondaire.

Le programme national d’alimentation scolaire dans les Ă©coles a Ă©tĂ© mis en place en 2006 dans le cadre de la StratĂ©gie nationale de nutrition en milieu scolaire.

Le programme, mis en Ĺ“uvre en collaboration avec des organisations partenaires, vise Ă rĂ©duire le taux de dĂ©crochage scolaire, l’absentĂ©isme et les mauvais rĂ©sultats scolaires.