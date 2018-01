Ethiopie : plus de 800.000 personnes souffrent de maladies respiratoires

Plus de 800.000 personnes ont souffert de maladies respiratoires Ă Addis-Abeba l’annĂ©e dernière Ă cause de la pollution atmosphĂ©rique, a annoncĂ© le ministère Ă©thiopien de la SantĂ©, au cours d’une confĂ©rence de presse donnĂ©e mercredi dans la capitale Ă©thiopienne.Selon une Ă©tude sur la qualitĂ© atmosphĂ©rique menĂ©e au cours de la dernière annĂ©e fiscale Ă©thiopienne, le ministère a confirmĂ© que le niveau de pollution dans la capitale Ă©thiopienne a dĂ©passĂ© la limite fixĂ©e par l’Organisation mondiale de la santĂ© (OMS).

Sur l’ensemble des patients qui ont demandĂ© un traitement mĂ©dical dans les Ă©tablissements de santĂ©, 819.900, soit 27,2% d’entre eux Ă©taient des patients atteints de maladies respiratoires, a indiquĂ© le ministère.

Dagne Taddese, coordinateur de l’assainissement et de l’environnement au ministère, a dĂ©clarĂ© aux journalistes que ce chiffre Ă©tait le plus Ă©levĂ© et qu’il augmentait d’annĂ©e en annĂ©e en raison des problèmes liĂ©s Ă l’augmentation du niveau de pollution.

Il a dit que l’Ă©tude d’Ă©chantillon rĂ©alisĂ©e dans diffĂ©rentes parties de la ville avait atteint une Ă©tape critique.

Selon les recommandations de l’OMS pour la qualitĂ© atmosphĂ©rique, la pollution par les particules ne devrait pas dĂ©passer 20 microgrammes par mètre cube.

Toutefois, ce nombre a dĂ©passĂ© les 300 microgrammes dans certaines parties d’Addis-Abeba, a-t-il annoncĂ©.

60% de la pollution dans les zones urbaines est causée par les émissions des véhicules, tandis que les déchets solides et liquides contribuent au pourcentage restant, a-t-il précisé.

La fumĂ©e du bois de chauffage contribue Ă hauteur de 80% Ă la pollution de l’air dans les zones rurales. Les autres polluants proviennent des Ă©missions des vĂ©hicules et d’autres sources.

Selon les donnĂ©es de l’OMS, plus de 12 millions de personnes dans le monde meurent chaque annĂ©e Ă cause de la pollution atmosphĂ©rique.