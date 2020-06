Éthiopie : report du recensement national à cause du Covid-19

La Chambre éthiopienne de la Fédération a approuvé jeudi le report du quatrième recensement national des logements et de la population en raison de la pandémie de Covid-19.La chambre haute a également prolongé le mandat du gouvernement jusqu’aux élections et qu’un transfert de pouvoir aient lieu et les mandats des conseils des organes fédéraux, régionaux et exécutifs jusqu’à ce que les impacts de la pandémie de coronavirus soient terminés.

La décision de la chambre fait suite à un rapport qui lui a été soumis par la commission d’enquête constitutionnelle, un organe consultatif qui s’est penché et a recueilli des informations sur la question de savoir si les sixièmes élections générales peut être reportée par des moyens légaux sans provoquer de crise constitutionnelle.

La constitution éthiopienne actuelle stipule que les élections générales doivent être organisées tous les cinq ans.

En mars, la Commission électorale nationale d’Éthiopie (NEBE) a annoncé que ses activités préélectorales étaient entravées par l’état d’urgence en cours, déclaré pour endiguer la pandémie de Covid-19, et qu’il serait impossible d’organiser les élections en août prochain.

La résolution prolongeant le mandat des conseils en raison de la pandémie de coronavirus a été déposée par la commission permanente de l’interprétation constitutionnelle et des affaires d’identité de la Chambre.

La commission a également proposé que les 6èmes élections générales soient organisées dans un délai de 9 mois à 1 an. Une décision motivée par le fait que la pandémie n’est plus considérée comme une menace de santé publique par les organismes mondiaux, continentaux et nationaux.

La Chambre a approuvé la résolution par 114 voix contre 4 pour une abstention.