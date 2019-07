Ethiopie: vers un référendum sur l’indépendance de l’Etat de Sidama

Le Conseil électoral national éthiopien (NEBE) a annoncé, mercredi, qu’il prépare un référendum dans cinq mois sur la demande de la zone Sidama de devenir un Etat.L’annonce du conseil électoral a été faite un jour avant que les responsables du peuple Sidama, le groupe ethnique le plus important du sud de l’Ethiopie, ne menacent de déclarer unilatéralement la création d’un nouvel Etat régional au sein de la fédération éthiopienne le 18 juillet 2019, si le gouvernement n’annonce pas une date pour organiser un référendum sur cette question.

Dans un récent discours devant le parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le gouvernement fédéral utilisera la force pour réprimer les activités liées à la formation d’un nouvel État régional dans la région de Sidama au sud de l’Éthiopie.

Si le gouvernement fédéral accède aux exigences constitutionnelles du Sidama sans préparation adéquate, cela pourrait aggraver l’agitation meurtrière. Mais il est tout aussi périlleux de chercher à faire échouer ces revendications.

Dans un communiqué publié mercredi, le Conseil électoral a déclaré que le référendum se tiendra dans les délais prévus par l’article 47/3/b/ de la constitution du pays, qui prévoit un référendum dans un délai d’un an après réception d’une demande.

Le 20 novembre 2018, le Conseil électoral national éthiopien a reçu la demande du Conseil d’administration de la zone de Sidama par l’intermédiaire de la Région des nations, nationalités et peuples du sud (SNNP).

Le Bureau prépare actuellement un Code de conduite, recrute et forme des responsables électoraux indépendants, prend des dispositions en matière de sécurité, s’entretient avec les parties prenantes et rédige des documents, entre autres, pour mener à bien le référendum dans les cinq prochains mois, a indiqué le communiqué.

Une dizaine d’ethnies ont revendiqué le statut d’Etat après l’arrivée au pouvoir, le 2 avril 2018, de l’actuel Premier ministre Abiy Ahmed.

L’Ethiopie est une République fédérale démocratique composée de neuf Etats régionaux : Tigré, Afar, Amhara, Oromia, Somali, Benishangul-Gumuz, la Région des nations, nationalités et peuples du sud (SNNP), Gambella et Harari, et deux états administratifs (Addis Ababa City et Dire Dawa).

Le conseil électoral a également demandé aux intervenants de faire leurs propres préparatifs en vue du référendum.