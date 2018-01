Euro de hand : le programme

Programme du Championnat d’Europe de handball messieurs qui commence vendredi en Croatie (en heures françaises):

1er TOUR

Groupe A (Ă Split)

Vendredi 12 janvier

(18h15) SuĂšde – Islande

(20h30) Croatie – Serbie

Dimanche 14 janvier

(18h15) Serbie – SuĂšde

(20h30) Islande – Croatie

Mardi 16 janvier

(18h15) Serbie – Islande

(20h30) Croatie – SuĂšde

Groupe B (Ă Porec)

Vendredi 12 janvier

(18h15) BiĂ©lorussie – Autriche

(20h30) France – NorvĂšge

Dimanche 14 janvier

(18h15) Autriche – France

(20h30) NorvĂšge – BiĂ©lorussie

Mardi 16 janvier

(18h15) France – BiĂ©lorussie

(20h30) NorvĂšge – Autriche

Groupe C (Ă Zagreb)

Samedi 13 janvier

(17h15) Allemagne – MontĂ©nĂ©gro

(19h30) MacĂ©doine – SlovĂ©nie

Lundi 15 janvier

(18h15) SlovĂ©nie – Allemagne

(20h30) MontĂ©nĂ©gro – MacĂ©doine

Mercredi 17 janvier

(18h15) Allemagne – MacĂ©doine

(20h30) MontĂ©nĂ©gro – SlovĂ©nie

Groupe D (Ă Varazdin)

Samedi 13 janvier

(18h15) Espagne – RĂ©publique tchĂšque

(20h30) Danemark – Hongrie

Lundi 15 janvier

(18h15) Hongrie – Espagne

(20h30) RĂ©publique tchĂšque – Danemark

Mercredi 17 janvier

(18h15) RĂ©publique tchĂšque – Hongrie

(20h30) Espagne – Danemark

TOUR PRINCIPAL: du 18 au 24 janvier

Les trois premiers des groupes A et B sont reversés dans le groupe 1 à Zagreb et les trois premiers des groupes C et D dans le groupe 2 à Varazdin. Les points acquis au premier tour contre les autres équipes qualifiées sont conservés.

Groupe 1 (Ă Zagreb)

Jeudi 18 janvier:

3A-2B

2A-3B

Samedi 20 janvier:

1A-1B

2A-2B

Lundi 22 janvier:

3A-1B

1A-3B

Mercredi 24 janvier:

1A-2B

2A-1B

3A-3B

Groupe 2 (Ă Varazdin)

Vendredi 19 janvier

3C-2D

2C-3D

Dimanche 21 janvier

1C-1D

2C-2D

Mardi 23 janvier

3C-1D

1C-3D

Mercredi 24 janvier

1C-2D

2C-1D

3C-3D

MATCH DE CLASSEMENT 5e-6e place

Vendredi 26 janvier Ă Zagreb Ă 15h30

DEMI-FINALES

Vendredi 26 janvier Ă Zagreb Ă 18h00 et 20h30

MATCH POUR LA TROISIÈME PLACE

Dimanche 28 janvier Ă Zagreb Ă 18h00

FINALE

Dimanche 28 janvier Ă Zagreb Ă 20h30