Evacuations mÃ©dicales limitÃ©es dans une zone assiÃ©gÃ©e de Syrie

Quatre patients dans un Ă©tat critique, dont trois enfants, ont pu quitter une zone rebelle assiĂ©gĂ©e près de Damas, un nombre encore très Ă©loignĂ© des centaines de personnes que l’ONU appelle Ă Ă©vacuer de cette enclave en proie Ă une crise humanitaire aiguĂ«.

Quelque 400.000 habitants sont pris au piège dans la Ghouta orientale, une rĂ©gion Ă l’est de Damas assiĂ©gĂ©e depuis 2013 par les troupes du rĂ©gime de Bachar al-Assad et touchĂ©e par de graves pĂ©nuries alimentaires et mĂ©dicales.

Au total, 29 malades doivent ĂŞtre Ă©vacuĂ©s dans les jours Ă venir, alors que l’ONU rĂ©clame l’Ă©vacuation de près de 500 malades. Avec les retards et blocages sur ce dossier, 16 patients sont dĂ©jĂ morts depuis novembre.

Le Croissant-Rouge syrien et le ComitĂ© international de la Croix-Rouge (CICR) ont commencĂ© mardi soir « l’Ă©vacuation de cas mĂ©dicaux critiques de la Ghouta orientale vers Damas », a annoncĂ© le CICR sur Twitter.

« Une fillette hĂ©mophile, un enfant atteint du syndrome de Guillain-BarrĂ©, un enfant souffrant de leucĂ©mie et un homme qui a besoin d’une greffe de rein » ont Ă©tĂ© Ă©vacuĂ©s, a indiquĂ© Ă l’AFP un responsable du Croissant-Rouge Ă Douma, Ahmad al-Saour.

Ils ont Ă©tĂ© sortis de Douma, la plus grande ville de la Ghouta, pour rejoindre Damas, la capitale du pays en guerre. L’opĂ©ration s’est poursuivie durant la nuit.

Attendant ces Ă©vacuations dans l’obscuritĂ©, les familles ont vu arriver les ambulances et leurs gyrophares. Dans l’un des vĂ©hicules, la petite Ingy, 8 ans, affichait un large sourire, emmitouflĂ©e dans un manteau rose, les mains gantĂ©es et des boucles brunes s’Ă©chappant de son bonnet rouge enfoncĂ© sur la tĂŞte.

– Autorisation du rĂ©gime –

Dans une autre ambulance, Mohammad, un an, Ă©tait allongĂ© sur les genoux d’un employĂ© du Croissant-Rouge. Sa mère Ă©tait assise Ă ses cĂ´tĂ©s, vĂŞtue d’un long manteau noir et d’un voile qui ne laissait apparaĂ®tre que ses yeux.

Que ce soit pour les Ă©vacuations mĂ©dicales ou l’arrivĂ©e d’aide humanitaire dans la Ghouta, rien ne peut se faire sans l’autorisation du rĂ©gime, qui a rĂ©ussi avec l’appui militaire russe et iranien Ă reprendre la majoritĂ© des territoires contrĂ´lĂ©s par les rebelles.

Un accord a donc Ă©tĂ© passĂ© avec le pouvoir de Damas, a annoncĂ© le puissant groupe rebelle de la Ghouta, Jaich al-Islam. « Nous avons acceptĂ© la libĂ©ration d’un nombre de prisonniers en Ă©change de l’Ă©vacuation des cas humanitaires les plus urgents », a-t-il prĂ©cisĂ©. Cinq ouvriers, arrĂŞtĂ©s en mars, ont ainsi quittĂ© la Ghouta.

« Nous espĂ©rons que ces Ă©vacuations mĂ©dicales ne sont qu’un dĂ©but », a dĂ©clarĂ© une porte-parole du CICR Ingy Sedky, en soulignant que des habitants avaient « dĂ©sespĂ©rĂ©ment besoin de soins mĂ©dicaux vitaux ».

« Il est essentiel pour les organisations humanitaires de fournir des aides, régulièrement et sans conditions » à la Ghouta, selon elle.

Le 21 dĂ©cembre, le chef du groupe de travail humanitaire de l’ONU pour la Syrie, Jan Egeland, avait dit que le chiffre de 500 Ă©vacuations rĂ©clamĂ©es par l’organisation Ă©tait « en train de diminuer, non pas parce que nous Ă©vacuons les gens, mais parce qu’ils sont en train de mourir ».

Parmi les 16 personnes mortes depuis novembre, figure un bĂ©bĂ© de neuf mois dĂ©cĂ©dĂ© des suites de malnutrition et de complications respiratoires. « Si nous avions eu l’autorisation de l’Ă©vacuer vers un hĂ´pital de Damas, l’enfant serait en vie aujourd’hui », avait-il indiquĂ©.

– Accusations contre Assad –

Ces dernières semaines, plusieurs convois d’aide affrĂ©tĂ©s par des ONG ou l’ONU ont pu pĂ©nĂ©trer dans la rĂ©gion.

Dernier fief de la rĂ©bellion près de Damas, la Ghouta fait partie des quatre « zones de dĂ©sescalade » dĂ©finies en mai par la Russie et l’Iran, alliĂ©s du rĂ©gime, et la Turquie, soutien des rebelles.

Le but était de tenter de parvenir à une trêve durable en Syrie mais le régime a intensifié depuis mi-novembre ses frappes contre cette région, faisant des dizaines de morts civils.

DĂ©clenchĂ© par la rĂ©pression de manifestations pacifiques, le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes dont l’organisation Etat islamique (EI), sur un territoire morcelĂ©. Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de dĂ©placĂ©s.

L’EI est en passe d’ĂŞtre dĂ©fait militairement en Syrie, mais la coalition internationale antijihadistes conduite par les Etats-Unis a accusĂ© mercredi M. Assad de garantir « l’impunité » Ă ce groupe dans les zones qu’il contrĂ´le.

En outre, un jihadiste français recherché, Thomas Barnouin, a été arrêté à la mi-décembre par des combattants kurdes en Syrie, selon une source proche du dossier en France.

