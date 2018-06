Evénements d’Al Hoceima : Les partis de la majorité espèrent une révision en appel des jugements

Le procès des accusés dans les événements d’Al Hoceima était au menu de la réunion vendredi à Rabat des partis de la majorité qui ont souligné que « les verdicts prononcés sont des jugements en première instance et qu’il reste encore devant les accusés l’étape de l’appel et les autres voies de recours garanties par la loi ».Dans un communiqué publié à l’issue de la réunion, ils ont ajouté que la procédure d’appel suscite l’espoir des condamnés et des familles de voir ces jugements révisés « comme y aspirent les partis de la majorité ».

Réaffirmant le « respect de l’indépendance de la justice et la garantie des conditions d’un jugement juste conforme à la Constitution », le communiqué rappelle que le procès a duré neuf mois, pendant lesquels la défense a pu s’exprimer conformément à la loi.

« Les Marocains sont égaux devant la loi et l’Etat de droit et des institutions concerne tout le monde, avec les droits et obligations de chacun », rappelle le texte, soulignant que la « spécificité de la situation actuelle au Maroc nécessite évaluation, révision et réconciliation, afin de préserver le modèle marocain distingué ».

Pour rappel, les meneurs du « Hirak » ont été condamnés mardi soir à Casablanca à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison, à l’issue d’un procès-fleuve de neuf mois.