Examens scolaires ivoiriens: clôture des inscriptions du BAC et du BEPC vendredi

La clôture des inscriptions aux examens scolaires du Baccalauréat, du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et au Test d’orientation en classe de seconde pour la session 2020 en Côte d’Ivoire est fixée au 28 février 2020, indique une note de la Direction des examens et concours.« La clôture définitive des inscriptions aux examens scolaires du Baccalauréat, du BEPC et au Test d’orientation en classe de seconde pour la session 2020 en Côte d’Ivoire est fixée au vendredi 28 février 2020, à minuit, délai de rigueur », mentionne la note.

Selon la note, les dates initiales d’ouverture et de fermeture des inscriptions à ces examens étaient respectivement le 14 octobre et le 13 décembre 2019. Mais, au terme de cette échéance, certains candidats préinscrits dans différentes Directions régionales ou départements n’avaient toujours pas achevé leur inscription.

De ce fait, la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, a instruit la Direction des examens et concours à l’effet de maintenir « ouverte la plate-forme AGCE dédiée à l’inscription à ces deux examens jusqu’à ce mardi, soit plus de deux mois supplémentaires ».

La consigne étant de permettre exceptionnellement à tous les retardataires, élèves en classe de troisième et terminale, parents d’élèves et administrations scolaires, d’achever la validation de toutes les préinscriptions déjà effectuées, ajoute le texte.

« La stabilité observée au niveau des effectifs des DREN/DDEN ces dernières semaines indique (…) ont achevé la validation des candidatures d’élèves en situation de classe. Par conséquent, à la date du vendredi 28 février 2020, à minuit, la plate-forme AGCE sera définitivement fermée », poursuit la note.

Quant aux inscriptions à l’examen du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), elles se poursuivent sur la plate-forme AGCEPE en vue de permettre la validation des élèves de CM2 dont l’immatriculation est en cours, mentionne la Direction des examens et concours.