Exercice militaire : des coups de feu et des explosions seront entendus mardi à Bouaké, (Etat-major)

Des coups de feu et des explosions seront entendus mardi à Bouaké, la deuxième ville ivoirienne ( Centre-Nord) au cours d’un exercice militaire dans la zone aéroportuaire de cette ville, a appris APA dimanche de source officielle.« Dans la matinée du mardi 29 janvier 2019, l’armée ivoirienne exécutera un exercice militaire dans la zone aéroportuaire de Bouaké. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même des véhicules et des engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs », annonce un communiqué du Général de division, chef d’Etat-major général des armées, Lassina Doumbia.

« L’Etat-major major des armées rassure les populations que cet entraînement ne perturbera pas leurs activités et les invite par conséquent au calme et à la sérénité », assure le Général Doumbia précisant qu’environ 300 soldats participeront à cet exercice qui est réalisé conformément au programme de préparation et d’entraînement des forces armées de Côte d’Ivoire ( FACI).