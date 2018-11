Exploitation du pétrole : un officiel sénégalais pour un dispositif de veille environnementale

Mamadou lamine Guissé, Secrétaire général du ministère de l’Environnement et du Développement durable (MEDD) a recommandé, jeudi à Dakar, la mise en place d’un dispositif de veille environnementale en perspective de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières découvertes au Sénégal.« Dans le cadre de l’exploitation du pétrole et du gaz, la veille environnementale est un dispositif indispensable pour faire face aux impacts négatifs sur l’environnement. Il y aura forcément des impacts environnementaux avec l’exploitation de ces ressources. Mais ce qu’on peut faire, c’est d’apprendre des autres pays qui exploitent déjà leurs ressources gazières et pétrolières, mais aussi et surtout mettre en place un dispositif de veille pour alerter, sensibiliser et faire prendre des dispositions nécessaires », a indiqué Mamadou lamine Guissé, Sg du ministère de l’Environnement et du Développement (MEDD).

Il ouvrait un atelier d’échanges et de concertation sur le dispositif national intégré de veille environnementale. Dans son discours dont APA a obtenu copie, le Sg du MEDD dit que « la veille environnementale permet de recueillir des informations à temps, d’alerter mais surtout donner l’opportunité aux autorités de prendre les dispositions nécessaires et les bonnes décisions à temps ».

« Vous constatez à travers le monde les conséquences néfastes des changements climatiques. Au Sénégal, nous en avons assez vu. Récemment, nous avons vécu le développement de la houle sur la côté, à Saint-Louis (nord) et Cayar (ouest) notamment », a poursuivi Mamadou Lamine Guissé.

Suffisant pour qu’il dise que « quand il n’y a pas de veille, on fera du tâtonnement ». « Quand il n’y a de veille, on pourra pas prendre les bonnes décisions ».