Exploitation minière et football au menu des quotidiens burkinabè

Les journaux burkinabè de ce jeudi traitent de l’actualité marquée par la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) qui se jouent actuellement en Egypte, sans oublier des questions liées à l’exploitation minière.«Secteur minier : le permis d’exploitation retiré à Burkina Manganèse SARL», titre le quotidien national Sidwaya qui évoque ainsi un sujet abordé en Conseil des ministres tenu la veille à Ouagadougou.

De son côté, Le Pays (privé), revient sur l’affaire dite de «fraude présumée de charbon fin», affichant que «des OSC exigent une contre-expertise».

Selon le confrère, suite à la polémique que l’actualité nationale connait sur l’affaire de fraude présumée de charbon fin qu’une société de la place aurait tenté de soustraire illégalement au contrôle, le Conseil d’information et de suivi des actions du gouvernement (CISAG), en collaboration avec cinq autres associations, a animé, un point de presse, hier jeudi à Ouagadougou.

Parlant de cette rencontre avec les journalistes, le quotidien privé Aujourd’hui au Faso, fait observer que «le CISAG exige une commission indépendante» dans cette affaire.

Le sujet occupe la une du journal Le Quotidien qui rapporte les propos du président du CISAG, Issiaka Ouédraogo déclarant ceci : «Certaines sociétés minières font clairement du chantage sur notre pays».

Sous un autre chapitre, les journaux reviennent largement sur la CAN 2019, marquée la veille, par la première journée des quarts de finale, notamment, la victoire des Lions du Sénégal et des Super Eagles du Nigéria, face respectivement, aux Ecureuils du Bénin et aux Bafana Bafana de l’Afrique du Sud.

A ce propos, L’Observateur Paalga (privé), dans son ‘’Regard sur l’actualité », fait observer que «Les Ecureuils sortent par la grande porte».

Pendant ce temps, Aujourd’hui au Faso met en exergue : «Ce lion là (Sénégal) avait la peau dur pour l’Ecureuil béninois», là où Le Pays pense que «le miracle n’a pas eu lieu».