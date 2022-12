Expulsion de Barbara Manzi : L’Onu recadre le Burkina

Le gouvernement burkinabè accuse la diplomate d’avoir décidé « unilatéralement » du retrait du personnel non essentiel du Système des Nations unies dans le pays.L’Organisation des Nations unies a réagi à la décision du gouvernement de transition d’expulser la coordonnatrice de ses agences au Burkina Faso. « Le Secrétaire général (de l’Onu) a appris avec regret que, le 23 décembre, le gouvernement de transition du Burkina Faso a déclaré persona non grata la Coordonnatrice résidente/Coordonnatrice humanitaire des Nations unies et responsable désignée dans le pays, Madame Barbara Manzi », a rapporté Stéphane Dujarric, porte-parole de António Guterres.

M. Dujarric a expliqué que la doctrine de persona non grata ne s’applique pas aux fonctionnaires onusiens, ajoutant que ces derniers ne sont responsables que devant l’Onu et que seul le Secrétaire général est habilité à décider du retrait de tout agent, « après une enquête minutieuse ».

« Les États membres des Nations unies s’engagent à respecter leur caractère exclusivement international. Conformément à l’article 105 de la Charte, l’Organisation bénéficie de privilèges et immunités, y compris le droit pour ses fonctionnaires de rester au Burkina Faso afin d’exercer leurs fonctions au nom de l’Organisation », a insisté le porte-parole de M. Guterres.

Le gouvernement du Faso a déclaré la Coordonnatrice du système des Nations unies « persona non grata » et demandé son départ du pays, vendredi 23 décembre 2022. Il lui a reproché sa « décision unilatérale » de retirer les familles des diplomates du système des Nations unies à Ouagadougou et ses liens supposés avec des « chefs terroristes » dans le pays.

Selon Stéphane Dujarric, le Secrétaire général de l’Onu qui a salué « l’engagement et le professionnalisme de Madame Manzi », a « pleinement confiance » dans le Système des Nations unies au Burkina. A l’en croire, Mme Manzi, en poste depuis août 2021, s’est efforcée de travailler avec les autorités de la transition afin d’appuyer les efforts de développement et de fournir une assistance humanitaire « indispensable ».

Le Secrétaire général, Antonio Guterres et le gouvernement burkinabè ont réitéré leur engagement à continuer à travailler ensemble.

L’expulsion de Mme Manzi intervient moins de 48 heures après celle de deux citoyens français soupçonnés d’espionner l’armée.