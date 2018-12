Extrême-Nord : la ville de Mowouré abritera le camp de déradicalisation des repentis de Boko Haram

Un espace de 13 hectares à été dégagé dans la localité de Mowouré pour abriter le camp de prise en charge des repentis de Boko Haram durant tout le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion.

Une centaine d’anciens combattants de Boko Haram sont prêts à suivre le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, initié au Cameroun pour permettre à des rebelles repentis de retrouver une vie normale. Durant tout ce processus, ils seront abrités dans la ville de Mowouré où un camp d’accueil sera construit.

Avant d’être logés à Mowouré pour les opérations de déradicalisation, ces anciens combattants seront gardés dans les villes de Mora, Mémé et Méri. Des structures son en train d’y être aménagées. « Nous sommes allés à Mora, Mémé et Méri pour voir les structures qui sont en train d’être mises en place et qui, dans un premier temps, vont les accueillir. Il est question de les protéger. Dans un premier temps ce sera cela et comme le processus suit avec la réinsertion, ça va se poursuivre logiquement et normalement. Ces enfants ont besoin d’être sécurisés. Nous connaissons d’où ils viennent, nous ne connaissons pas l’état d’esprit de ceux qu’ils ont laissés. Je crois qu’il est de notre responsabilité de sécuriser ces enfants parce que nous ne savons pas ce qui peut leur arriver si on les laisse dans la nature« , a indiqué le coordonnateur national du comité de désarmement, démobilisation et réinsertion, Francis Faï Yengo, dans une interview publiée dans le CT, édition du 26 décembre 2018.

Francis Faï Yengo a par ailleurs appelés les personnes enrôlées dans les rangs de Boko Haram à revenir au Cameroun pour participer à la construction du pays.

