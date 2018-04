Fabrice Fries, un dirigeant au profil international Ã  la tÃªte de l’AFP

Le nouveau PDG de l’AFP, Fabrice Fries, 58 ans, est un dirigeant d’entreprises de presse et de communication au profil international, fruit d’une formation franco-amĂ©ricaine, que sa carrière a menĂ© de la Commission europĂ©enne au groupe Publicis.

NĂ© le 10 mars 1960 Ă Lyon, il est le fils d’un professeur de mĂ©decine, et d’une ingĂ©nieur de recherche au CNRS issue de la famille Seydoux.

Regard cerclĂ© de fines lunettes, faux airs de l’acteur Christophe Lambert, l’homme est dĂ©crit par ses proches comme ceux qui l’ont cĂ´toyĂ© dans ses Ă©tudes ou sa vie professionnelle comme quelqu’un d’ouvert et de calme.

Après des Ă©tudes dans des Ă©tablissements prestigieux aux États-Unis (Berkeley, Harvard) et en France (ENS, Sciences Po Paris…), il sort de l’Ena en 1986 et intègre la Cour des comptes.

Mais alors que ses origines le destinaient plutĂ´t Ă faire carrière dans la haute fonction publique, il bifurque au bout de quelques annĂ©es vers le privĂ© : après avoir travaillĂ© au sein du cabinet de Jacques Delors, alors prĂ©sident de la Commission europĂ©enne, de 1990 Ă 1994, il entre en 1995 Ă la Compagnie GĂ©nĂ©rale des Eaux, ancĂŞtre du groupe Vivendi, comme chargĂ© de mission auprès de son dirigeant Jean-Marie Messier, ce qui lui vaudra l’Ă©tiquette de « Messier Boy ».

Puis il devient directeur de la stratĂ©gie (et ensuite directeur gĂ©nĂ©ral adjoint) de son pĂ´le presse et information professionnelle (Havas devenu Vivendi Universal Publishing) de 1997 Ă 2002, supervisant des magazines comme l’Express, l’Expansion, l’Etudiant ou l’Usine nouvelle. Il dirige ensuite les sociĂ©tĂ©s Aprovia et Medimedia, issues de la cession par Vivendi de ses activitĂ©s d’information professionnelle Ă des fonds, jusqu’en 2003.

Après un passage au sein du groupe informatique Atos Origin, il intègre en 2006 Publicis, d’abord comme secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral puis prĂ©sident de Publicis Consultants, une influente agence de relations publiques, en 2009. Un poste qu’il a quittĂ© fin 2016, rejoignant en dĂ©but d’annĂ©e suivante son corps d’origine, la Cour des comptes.

– « Redoutable homme de rĂ©seaux » –

« Il a une très grande capacitĂ© d’Ă©coute et une grande sĂ©rĂ©nitĂ© », affirme le communicant Franck Louvrier, que M. Fries avait recrutĂ© au sein de Publicis, dĂ©crivant « un homme de dialogue et de rĂ©flexion, dont la porte est toujours ouverte ».

« Il connaĂ®t parfaitement les enjeux europĂ©ens et Publicis lui a apportĂ© une ouverture Ă l’international », ajoute-t-il.

« Il est très sympathique, libre, fin et plein d’humour », se remĂ©more une ancienne condisciple de l’ENA.

La ministre de la Culture Françoise Nyssen a saluĂ© sa « grande expĂ©rience du secteur de la presse et de la communication ».

« Il vient d’une tradition de serviteurs de l’Etat mais s’est finalement dirigĂ© vers le privĂ©. L’AFP est Ă l’intersection de son ADN liĂ© au service public et de sa pratique dans le monde de l’entreprise », rĂ©sume Bernard Spitz, prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration française de l’assurance qui l’a lui aussi cĂ´toyĂ© Ă l’Ena, dĂ©crivant « un homme Ă©lĂ©gant, très concernĂ© par les questions europĂ©ennes, et respectueux des gens ».

Toutefois il est loin de faire l’unanimitĂ© dans les entreprises oĂą il a travaillĂ©.

« S’il peut avoir un cĂ´tĂ© assez sympathique et qu’il garde toujours son calme, c’est un type redoutable, un homme de rĂ©seaux avant tout, un gestionnaire qui ne connaĂ®t rien Ă l’opĂ©rationnel », assène Eric Diemer, ex-dĂ©lĂ©guĂ© syndical CGT et ancien secrĂ©taire du CE de Publicis Consultants. « Son dĂ©part de Publicis s’est très mal passĂ© », estime l’ex-syndicaliste qui Ă©voque une indemnitĂ© importante sur fond de crise sociale.

M. Fries est marié à une Italienne, haut fonctionnaire à la Commission européenne, et père de deux enfants.

Amateur de tennis et de ski, il est l’auteur d’un ouvrage sur la politique europĂ©enne, « Les grands dĂ©bats europĂ©ens », publiĂ© en 1995 au Seuil.