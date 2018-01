Face aux manifestations en Iran, la prudence de mise chez les Européens

« PrĂ©occupation », appels au « dialogue »: les pays europĂ©ens ont rĂ©agi avec prudence face aux manifestations secouant l’Iran, un ton mesurĂ© qui contraste avec le soutien aux protestataires du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump, contre-productif selon des experts.

L’Iran est le théâtre depuis une semaine de violentes protestations contre les difficultĂ©s Ă©conomiques et le rĂ©gime. Au total, 21 personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans des violences liĂ©es Ă ces rassemblements. Des centaines d’autres ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es.

Depuis le début des troubles, le locataire de la Maison Blanche, qui considère Téhéran comme son ennemi numéro un au Moyen-Orient, multiplie les attaques contre un régime qualifié de « brutal et corrompu » et a promis mercredi le soutien américain au peuple iranien « le moment venu ».

EngagĂ©e dans une normalisation de ses rapports avec TĂ©hĂ©ran depuis la conclusion en 2015 de l’accord sur le nuclĂ©aire iranien, l’Union europĂ©enne se montre elle bien moins vindicative, en choisissant d’insister sur le respect des droits de l’Homme.

La cheffe de la diplomatie europĂ©enne, Federica Mogherini, a dĂ©plorĂ© mardi « la perte inacceptable de vie humaines » et appelĂ© « toutes les parties concernĂ©es » Ă s’abstenir « de toute violence ».

Le mĂŞme jour, le prĂ©sident français Emmanuel Macron confiait Ă son homologue iranien Hassan Rohani sa « prĂ©occupation » face « au nombre de victimes, en l’exhortant à « la retenue et Ă l’apaisement ». La visite prĂ©vue dans les prochains jours Ă TĂ©hĂ©ran du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a Ă©tĂ© reportĂ©e.

« Le Royaume-Uni observe attentivement les Ă©vĂ©nements en Iran », a pudiquement commentĂ© le ministre des Affaires Ă©trangères britannique Boris Johnson, tandis que Berlin a appelĂ© TĂ©hĂ©ran à « respecter la libertĂ© de rassemblement et d’expression » en encourageant le rĂ©gime Ă rĂ©pondre « par le dialogue ».

Pour François Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran, « la position européenne est certes peut-être moins avantageuse devant nos opinions publiques, mais relève de la sagesse » au vu selon lui des faibles espoirs de voir aboutir de cette révolte populaire.

– ‘Huile sur le feu’ –

« Ce qui se passe en Iran est l’expression d’une souffrance profonde mais telle qu’elle s’exprime, sans cadre, sans programme, ses chances de succès sont très modĂ©rĂ©es. Dans un affrontement dur avec le rĂ©gime elle sera forcĂ©ment Ă©crasĂ©e », juge ce spĂ©cialiste des relations internationales.

« Avant les sanctions Ă©conomiques contre l’Iran, l’UE Ă©tait le premier partenaire commercial de ce pays. Et sur le plan diplomatique, l’Iran est un acteur central dans de multiples crises rĂ©gionales. Tout ceci concourt Ă l’idĂ©e, en Europe, qu’il faut entretenir des relations normalisĂ©es avec TĂ©hĂ©ran. Les rĂ©actions europĂ©ennes doivent ĂŞtre replacĂ©es dans ce contexte », analyse de son cĂ´tĂ© Thierry Coville, spĂ©cialiste de l’Iran au sein du groupe de rĂ©flexion français IRIS.

« L’UE se montre sage, estime-t-il. Ce qui compte, c’est la sociĂ©tĂ© civile iranienne, or la meilleure façon de les soutenir c’est de viser l’amĂ©lioration Ă©conomique, pas de jeter de l’huile sur le feu. Car dans cette crise, les modĂ©rĂ©s iraniens ont beaucoup Ă perdre et les radicaux beaucoup Ă gagner ».

« L’Occident et surtout le prĂ©sident Donald Trump seraient mal avisĂ©s de soutenir les contestataires, car cette posture risquerait de faire le jeu des +faucons+ », renchĂ©rissait lundi le journal britannique The Times. « Le mieux Ă faire est de temporiser et de laisser ce rĂ©gime viciĂ© rĂ©vĂ©ler sa propre nature ».

Washington risque malgrĂ© tout de camper sur ses positions, Ă l’heure oĂą « Trump doit dĂ©cider de dĂ©noncer ou non l’accord sur le nuclĂ©aire iranien autour du 15 janvier », rappelle Denis Bauchard, chercheur Ă l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Face Ă la remise en cause par M. Trump de cet accord, les EuropĂ©ens au premier rang desquels la France dĂ©fendent l’application de ce texte prĂ©sentĂ© par ses partisans comme le meilleur moyen d’Ă©viter que l’Iran ne se dote de l’arme atomique.

MĂŞme si Emmanuel Macron a semblĂ© Ă plusieurs reprises se rapprocher de la position amĂ©ricaine en demandant l’ouverture d’un dialogue avec l’Iran sur son programme de missiles et ses actions extĂ©rieures, notamment en Syrie et en Irak.