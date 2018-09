Facebook en tournée de sensibilisation sur la sécurité en ligne en Afrique Francophone

Le réseau social Facebook a annoncé, jeudi à APA, avoir lancé une tournée de sensibilisation de six jours (3 au 9 septembre) sur la sécurité en ligne dans trois pays d’Afrique francophone, à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Cameroun.Cette tournée qui va réunir organisations et associations de la société civile, autorités publiques et communautés mettra un accent particulier sur la fourniture de conseils pratiques pour garantir une sécurité en ligne et sur la sensibilisation des utilisateurs de la plateforme à ses normes communautaires, explique un communiqué de presse de Facebook.

Ainsi, est-il est prévu d’organiser des sessions de formations et d’ateliers communs « afin que les individus puissent se sentir appréciés, autonomes et en sécurité lorsqu’ils utilisent la plateforme ».

Ce faisant, une table ronde consacrée à la sécurité des femmes et des enfants et un Atelier autour de la sécurité sur Facebook rassemblant journalistes et membres de la Société Civile, seront organisés au Sénégal.

Un atelier autour de la sécurité avec les acteurs du numérique aura lieu en Côte d’Ivoire au moment, où le Cameroun accueillera deux ateliers sur «La Sécurité sur Facebook pour les défenseurs des droits numériques, en partenariat avec Afroleadershipo » et « La Sécurité sur Facebook pour les défenseurs des droits numériques, co-animé avec REDHAC ».