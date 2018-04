Facebook: le mea culpa de Zuckerberg continue, devant le CongrÃ¨s cette fois

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a prĂ©vu lors d’auditions très attendues au Congrès mardi et mercredi d’endosser personnellement la responsabilitĂ© des « erreurs » commises par le rĂ©seau social, qui n’a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme.

Il est arrivĂ© au Capitole lundi, accompagnĂ© de son Ă©pouse Priscilla Chan, pour rencontrer des parlementaires avant ces auditions, prĂ©vues d’abord au SĂ©nat puis Ă la Chambre des reprĂ©sentants. Poursuivi par une meute de journalistes et escortĂ© par des policiers, le dirigeant de 33 ans a troquĂ© son traditionnel t-shirt pour un costume-cravate sombre.

Ce sera la première fois que le multimilliardaire passe sur le grill des Ă©lus amĂ©ricains, très remontĂ©s contre Facebook, empĂŞtrĂ© dans des polĂ©miques Ă rĂ©pĂ©tition qui ont pris une tournure retentissante mi-mars avec l’Ă©clatement du scandale Cambridge Analytica.

« Nous faisons face Ă un nombre important de dĂ©bats Ă propos de la (protection de la) vie privĂ©e, de la sĂ©curitĂ© et de la dĂ©mocratie et vous aurez lĂ©gitimement des questions difficiles Ă me poser », compte dire Mark Zuckerberg aux commissions parlementaires, selon le texte de son intervention diffusĂ© lundi.

Tournant dans l’histoire du groupe selon les uns, simple exercice de relations publiques pour les autres, ce tĂ©moignage sera en tout cas un test pour le dirigeant, qui peine Ă se dĂ©faire d’une image de « geek » arrogant et peu Ă l’aise en public. Comme depuis des semaines, il fera amende honorable, rĂ©pètera avoir pĂ©chĂ© par « idĂ©alisme » et « optimisme » et dĂ©taillera les mesures passĂ©es ou Ă venir pour rectifier les errements d’autrefois.

– Rendre des comptes –

« Il est Ă©vident aujourd’hui que nous n’avons pas fait assez pour empĂŞcher (Facebook) d’ĂŞtre utilisĂ© de façon mal intentionnĂ©e (…). Nous n’avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilitĂ©s et c’Ă©tait une grosse erreur. C’Ă©tait mon erreur et je suis dĂ©solĂ© », a-t-il prĂ©vu de dire.

Mais il aura fort Ă faire pour attendrir les parlementaires, qui sont nombreux Ă se dire dĂ©cidĂ©s Ă lĂ©gifĂ©rer pour mieux encadrer Facebook et les groupes internet en gĂ©nĂ©ral. Pour beaucoup, l’heure de rendre des comptes a sonnĂ©.

« Si (Facebook) peut in fine miner nos institutions dĂ©mocratiques, il va falloir que nous fassions quelque chose pour nous protĂ©ger », a dĂ©clarĂ© lundi Ă la presse le sĂ©nateur dĂ©mocrate Bill Nelson après avoir rencontrĂ© Mark Zuckerberg.

De l’autre cĂ´tĂ© de l’Ă©chiquier politique, le rĂ©publicain John Kennedy ne se dit pas forcĂ©ment en faveur d’une rĂ©gulation. Mais « ma principale inquiĂ©tude, c’est que Facebook ne sache pas » remĂ©dier de lui-mĂŞme aux problèmes, a-t-il dit.

M. Zuckerberg tentera d’expliquer comment les donnĂ©es de quelque 87 millions d’utilisateurs se sont retrouvĂ©es entre les mains de la firme d’analyse de donnĂ©es Cambridge Analytica (CA). Cette dernière travailla ensuite pour la campagne du candidat rĂ©publicain Ă la prĂ©sidentielle amĂ©ricaine de 2016, Donald Trump.

Il devra aussi expliquer pourquoi il a attendu 2014 pour dĂ©cider de limiter l’accès aux donnĂ©es personnelles par les applications tierces, comme celle par laquelle ont transitĂ© les informations rĂ©cupĂ©rĂ©es par CA.

Le groupe aux plus de deux milliards d’utilisateurs est aussi vilipendĂ© depuis des mois pour avoir servi –comme Google ou Twitter– d’outil de dĂ©sinformation et de manipulation politique, orchestrĂ©e selon la justice amĂ©ricaine par le Kremlin dans le but de favoriser l’Ă©lection de Donald Trump Ă la Maison Blanche. Moscou a toujours niĂ©.

Regagner la confiance de ses utilisateurs est crucial pour le groupe car son modèle Ă©conomique est fondĂ© sur l’exploitation des donnĂ©es personnelles, qui permettent aux annonceurs de cibler finement leurs messages publicitaires.

Facebook, qui fait l’objet d’enquĂŞtes et de plaintes tous azimuts des deux cĂ´tĂ©s de l’Atlantique, a commencĂ© lundi Ă informer ses utilisateurs dont les donnĂ©es ont pu arriver chez CA.

Parmi les autres annonces rĂ©centes: vĂ©rifier l’identitĂ© des personnes ou organisations diffusant des messages Ă©lectoraux ou politiques, clarifier les paramètres de confidentialitĂ© ou encore collaborer avec des chercheurs indĂ©pendants sur son influence dans les Ă©lections et la dĂ©mocratie.

Jusqu’ici, Facebook assure ne pas observer d’impact financier malgrĂ© un mouvement appelant les utilisateurs Ă quitter le rĂ©seau social et les inquiĂ©tudes d’annonceurs publicitaires. Son action a toutefois chutĂ© de près de 15% Ă Wall Street depuis la rĂ©vĂ©lation de l’affaire.