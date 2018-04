Facebook: rÃ©gulation, donnÃ©es, manipulation, les dÃ©clarations de Mark Zuckerberg

Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg a répondu pendant quelque dix heures mardi et mercredi aux nombreuses questions des parlementaires américains dans le sillage du scandale Cambridge Analytica. Voici les principaux points.

– Excuses et promesses

« Il est Ă©vident aujourd’hui que nous n’avons pas fait assez pour empĂŞcher (nos) outils d’ĂŞtre utilisĂ©s de façon mal intentionnĂ©e. C’est valable pour les +fake news+, les ingĂ©rences Ă©trangères dans les Ă©lections, les discours haineux et (…) la protection des donnĂ©es personnelles. Nous n’avons pas pris une mesure assez large de nos responsabilitĂ©s et c’Ă©tait une grosse erreur. C’Ă©tait mon erreur et je suis dĂ©solĂ© », a-t-il dit.

Conditions d’utilisation et paramètres plus clairs, meilleur contrĂ´le des entitĂ©s diffusant des messages politiques, audits internes, embauche de personnel pour la sĂ©curitĂ©, meilleurs outils d’intelligence artificielle, limitations des donnĂ©es auxquelles accèdent les applications tierces, il a Ă©numĂ©rĂ© toutes les mesures passĂ©es ou en cours pour faire mieux.

Il a toutefois prĂ©venu que « mĂŞme 20.000 personnes (chargĂ©es de cette mission au sein du rĂ©seau social) ne peuvent surveiller » tous les contenus circulant sur le rĂ©seau.

– RĂ©gulation

« L’internet grandit en importance autour du monde, dans la vie des gens, et je pense qu’il est inĂ©vitable qu’il y ait une certaine rĂ©gulation », a-t-il dit, tout en affirmant que celle-ci devait ĂŞtre « Ă©tudiĂ©e attentivement ».

InterrogĂ© Ă de nombreuses reprises, sur le nouveau règlement europĂ©en sur la protection des donnĂ©es personnelles, appelĂ© « RGPD », qui doit entrer en vigueur le 25 mai, ce sont « des Ă©tapes très positives » a rĂ©pondu le chef d’entreprise. Quant Ă savoir si les utilisateurs amĂ©ricains en bĂ©nĂ©ficieront, « nous travaillons afin de le faire aussi vite que possible », a-t-il dit.

– DonnĂ©es personnelles, publicitĂ© et modèle Ă©conomique

M. Zuckerberg a martelĂ© plusieurs fois que « tout le monde mĂ©rite une bonne protection de la vie privĂ©e » tout en reconnaissant avoir failli dans la protection des donnĂ©es de ses utilisateurs.

« Facebook ne vend par de donnĂ©es personnelles » aux annonceurs publicitaires, a-t-il aussi martelĂ©. « Nous leur permettons de cibler » les utilisateurs grâce aux donnĂ©es que dĂ©tient Facebook, a-t-il nuancĂ©.

Pourquoi ne pas avoir averti les usagers dès 2015 quand Facebook a appris que leurs donnĂ©es Ă©taient arrivĂ©s chez Cambridge Analytica ? « Nous aurions dĂ» avertir (les usagers), ç’aurait Ă©tĂ© la bonne chose Ă faire », a-t-il dit.

En revanche, il s’est montrĂ© inflexible sur le modèle Ă©conomique au coeur de Facebook.

A la question d’un sĂ©nateur qui lui demandait si le rĂ©seau aux deux milliards d’utilisateurs n’Ă©tait pas un monopole, M. Zuckerberg a rĂ©pondu : « je n’ai pas cette impression ».

Est-il prĂŞt Ă changer le modèle Ă©conomique de Facebook, actuellement un rĂ©seau social gratuit financĂ© par la publicitĂ©, « dans l’intĂ©rĂŞt de la protection de la vie privĂ©e? » Mark Zuckerberg a Ă©vitĂ© de rĂ©pondre directement Ă la question: « je ne suis pas sĂ»r de ce que cela veut dire », s’est-il contentĂ© de rĂ©pondre.

InterrogĂ© sur le point de savoir si Facebook, le plus grand rĂ©seau social mondial, sera toujours gratuit, Mark Zuckerberg a rĂ©pondu: « Il y aura toujours une version de Facebook qui sera gratuite. C’est notre mission de connecter les gens partout dans le monde et de les rapprocher et, pour ce faire, nous estimons que nous devons apporter un service que tout le monde peut s’offrir ».

– La manipulation russe

« Nous avons Ă©tĂ© lents Ă identifier » les interfĂ©rences Ă©trangères, a-t-il une nouvelle fois admis, rappelant que Facebook avait fermĂ© nombre de comptes et pages gĂ©rĂ©es par l’Internet Research Agency, soupçonnĂ©e d’ĂŞtre une ferme Ă trolls payĂ©e par Moscou pour semer la dissension dans la sociĂ©tĂ© amĂ©ricaine, en particulier au moment de la prĂ©sidentielle de 2016.

Il a assurĂ© que sa sociĂ©tĂ© Ă©tait engagĂ©e dans « une course aux armements » contre « des gens en Russie dont le travail est de tenter d’exploiter nos systèmes et d’autres systèmes sur internet ».

Facebook « travaille » avec le procureur spĂ©cial Robert Mueller qui enquĂŞte sur de possibles interfĂ©rences venues de Russie destinĂ©es Ă peser dans l’Ă©lection prĂ©sidentielle amĂ©ricaine de 2016.