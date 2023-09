Facilité régionale de stabilisation du Bassin du Lac Tchad : l’Extrême-Nord s’améliore

Ces améliorations ont été présentées mercredi 20 septembre 2023 à Yaoundé, au cours de la quatrième session du Comité national de pilotage du Programme « Facilité régionale de stabilisation du Bassin du Lac Tchad : Fenêtre Cameroun ».

La quatrième session du Programme « Facilité régionale de stabilisation du Bassin du Lac Tchad : Fenêtre Cameroun » (RSF) a permis aux membres du Comité national de pilotage d’évaluer le niveau d’implémentation des précédentes phases de cet important Programme, et d’adopter des orientations stratégiques pour l’avenir.

Sur ce dernier aspect, le Minepat souligne que, le compteur des réalisations affiche d’importants progrès avec environ 14 infrastructures d’administration construites (dont 04 sous-préfectures) réhabilitées et équipées ; 32 infrastructures de sécurité et de justice construites ou réhabilitées ; 07 centres de santé réhabilités ou construits ; 16 salles de classe construites et équipées ; 650 forces de défense et de sécurité formées en Droits de l’Homme ou encore 2 600 producteurs formés et équipés en techniques de productions agricoles, pastorales et aquacoles, etc.

Ces importantes réalisations commencent à impacter le quotidien des populations cibles. Elles devront être capitalisées lors de la prochaine phase. Il sera également question d’explorer d’autres possibilités, à l’effet d’amplifier les interventions sur le terrain. Dans cette dynamique, Alamine OUSMANE MEY, en ouvrant les travaux, a appelé à « une démarche d’harmonisation des approches d’intervention en vue d’une implémentation plus accélérée de l’approche Nexus Humanitaire-Développement-Paix et d’une mise en œuvre plus efficiente des programmes de coopération ».

Cette 4ème réunion était co-présidée par le Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine OUSMANE MEY et le Représentant Résident du PNUD au Cameroun, Aliou Mamadou DIA, en présence de plusieurs membres du Gouvernement, l’Ambassadeur d’Allemagne au Cameroun et des responsables des agences du Système des Nations Unies au Cameroun.