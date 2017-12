Faire rire avec l’info, un espace rÃ©duit entre Trump et fake news

Outrance, absurditĂ©, les recettes habituelles de l’information satirique ne sont plus aussi efficaces Ă l’heure de l’administration Trump et des fake news. D’oĂą la nĂ©cessitĂ© pour les sites parodiques ou les talk-shows tĂ©lĂ©visĂ©s d’Ă©voluer pour continuer Ă faire rire.

The Onion, The Flipside, The Borowitz Report, ces sites parodiques, proches du Gorafi en France, se sont tous fait un nom aux Etats-Unis en malaxant l’information pour lui donner un tour humoristique, s’Ă©cartant ouvertement de la rĂ©alitĂ©.

La formule fonctionnait car Ă contrepied des vraies informations. Mais c’Ă©tait avant que les tweets de Donald Trump et les titres accrocheurs des fake news ne brouillent les lignes.

« L’absurditĂ© de la rĂ©alitĂ© a complètement dĂ©passĂ© tout ce que l’imagination aurait pu produire », constat Andy Borowitz, auteur et humoriste, qui tient depuis 2001 le « Borowitz Report », un blog d’informations satiriques.

« Ce serait vain pour moi de tenter de surpasser cette absurdité », dit-il. « Donc j’essaye plus ou moins de retranscrire ce qui se passe, peut-ĂŞtre avec une vision plus brute, moins policĂ©e ».

Pour autant, le besoin de rire est bien lĂ , « parce que la situation dans laquelle nous nous trouvons est tellement terrible », explique l’humoriste, pour qui l’exercice est moins complexe que durant l’ère Obama, plus lisse.

Son blog, dĂ©sormais publiĂ© par le site du magazine « The New Yorker », a bien pris soin de mentionner « satire » dans le titre. « Il est très clair que nous n’essayons pas de piĂ©ger qui que ce soit », clame Andy Borowitz.

– ‘Un noyau de vĂ©ritĂ©’ –

Ce n’est pas le cas, en revanche, de Christopher Blair, personnage mystĂ©rieux qui se cache derrière une sĂ©rie de sites satiriques tels The Last Line of Defense (thelastlineofdefense.online), qui ont beaucoup fait parler depuis un an.

Il affirme Ă l’AFP avoir « fait l’effort de montrer clairement que (ses) sites sont de la satire », mais de nombreux sites de fact-checking lui reprochent, au contraire, d’avancer masquĂ©, notamment pour en tirer un gain financier.

DĂ©but mars, l’un de ces articles, qui inventait l’existence d’un mandat d’arrĂŞt visant Barack Obama, a ainsi Ă©tĂ© repris par des dizaines de sites, qui l’ont prĂ©sentĂ© comme une vĂ©ritable information.

Christopher Blair explique que si son positionnement est clair pour le plus grand nombre, il cherche bien Ă tromper « le pire de ce que la droite a Ă offrir », pour stigmatiser ses rĂ©actions, dit-il, et « l’humilier, parce que ça, ça fonctionne. »

« Au centre de toute notre satire, il y a un noyau de vĂ©rité », expliquait pour sa part, en mai, Cole Bolton, rĂ©dacteur en chef de The Onion, qu’il a quittĂ© en septembre, dans un entretien au site Seven Days Vt. « Et nous voulons que les gens le voient (…), cet Ă©clairage que nous faisons. Si nous ne faisions pas ça, nous ne serions pas des satiristes, nous serions des farceurs. »

– ‘Question de perception’ –

C’est en cela qu’Andy Borowitz estime que son travail est proche de celui des humoristes de tĂ©lĂ©vision. « Nous jouons dans le mĂŞme bac Ă sable », dit-il.

« C’est mal comprendre Stephen Colbert (CBS), John Oliver (HBO) ou Samantha Bee (TBS) », les animateurs les plus mordants de la tĂ©lĂ©vision amĂ©ricaine, avec Trevor Noah (Comedy Central), « que de penser qu’ils inventent des choses ou qu’ils font semblant », fait valoir Geoffrey Baym, professeur Ă l’universitĂ© de Temple et co-auteur d’un ouvrage sur la satire.

Au contraire, « ils en appellent à un peu de vérité et de mesure dans le discours public », dit-il.

« Si vous essayez simplement de vous moquer des personnalitĂ©s et des petites phrases », expliquait, en fĂ©vrier, John Oliver, au magazine « Rolling Stone », « alors vous ne vous attaquez qu’Ă la forme. »

« Aujourd’hui, l’argumentation directe fonctionne moins chez les gens », observe Geoffrey Baym. Or, « l’humour est justement un moyen efficace de critiquer et aussi de faire circuler de l’information ».

En apparence, en l’absence d’humoristes identifiĂ©s comme conservateurs, ce terrain est totalement occupĂ© par la satire progressiste.

Pour Andy Borowitz, cela ne veut pas dire que l’humour est, par nature, de gauche, mais que les espaces dans lesquels il s’exprime Ă droite ne sont pas les mĂŞmes.

« En tant qu’auditeur progressiste », dit-il, « vous allez Ă©couter » la vedette de la radio conservatrice Rush Limbaugh « et vous dire que ce n’est pas de l’humour, plutĂ´t un animateur qui Ă©ructe sa haine. Mais ses auditeurs le trouvent drĂ´le. C’est une question de perception. »