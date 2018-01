Donald Trump a balayĂ© vendredi d’un « Fake news! » les informations du New York Times affirmant que le prĂ©sident amĂ©ricain avait tentĂ© de renvoyer l’an dernier le procureur spĂ©cial chargĂ© de l’enquĂŞte russe, Robert Mueller, avant de devoir se raviser.

« Fake news. Fake news. Fausse nouvelle typique du New York Times », a rĂ©pondu M. Trump, interrogĂ© sur cet article par les journalistes qui l’accompagnent au Forum mondial de Davos, en Suisse.

Selon le quotidien amĂ©ricain, Donald Trump aurait donnĂ© l’ordre de limoger le procureur spĂ©cial Robert Mueller en juin 2017 mais le conseiller juridique de la Maison Blanche, Don McGahn, aurait refusĂ©, affirmant que cela aurait un « effet catastrophique » sur la prĂ©sidence Trump. Ce n’est qu’après que Don McGahn eut menacĂ© de dĂ©missionner que Donald Trump se serait ravisĂ©, selon le New York Times qui cite quatre sources anonymes.

Le Washington Post a plus tard confirmĂ© que M. Trump avait songĂ© Ă renvoyer M. Mueller auprès de deux sources anonymes. « McGahn n’a pas menacĂ© directement Donald Trump de dĂ©missionner mais envisageait sĂ©rieusement cette menace, selon une personne proche des faits », prĂ©cise le quotidien.

Ancien chef respectĂ© du FBI, Robert Mueller mène l’enquĂŞte ultra-sensible sur les soupçons de collusion entre l’Ă©quipe du candidat Donald Trump et Moscou lors de la prĂ©sidentielle de 2016. Il tente en outre de dĂ©terminer si le prĂ©sident amĂ©ricain s’est rendu coupable d’entrave Ă la justice, notamment en limogeant l’ancien chef du FBI James Comey en mai 2017.

Si l’ingĂ©rence de Moscou dans les Ă©lections – notamment sous forme de piratages informatiques ou de diffusion de fausses informations – ne fait pas de doute aux yeux des services de renseignement amĂ©ricain, Donald Trump et son Ă©quipe ne cessent de rejeter les soupçons de collusion, dĂ©nonçant « une chasse au sorcière ».

Selon le New York Times, Donald Trump aurait accusĂ© Robert Mueller de trois diffĂ©rents conflits d’intĂ©rĂŞts qui auraient dĂ» le disqualifier pour cette enquĂŞte: alors chef du FBI, M. Mueller aurait rĂ©siliĂ© son abonnement Ă un golf privĂ© de M. Trump après une dispute sur les prix, il aurait travaillĂ© rĂ©cemment pour un cabinet d’avocat qui a reprĂ©sentĂ© le gendre du prĂ©sident, Jared Kushner, et enfin il aurait Ă©tĂ© reçu en entretien pour ĂŞtre nommĂ© nouveau patron du FBI Ă la veille de sa nomination au poste de procureur spĂ©cial.

Donald Trump avait assurĂ© mercredi qu’il Ă©tait prĂŞt Ă ĂŞtre interrogĂ© « sous serment » par Robert Mueller. Après avoir soufflĂ© le chaud et le froid pendant des mois, il avait assurĂ© dans un entretien au New York Times en dĂ©cembre ĂŞtre certain que le procureur spĂ©cial « sera juste ».

Interrogé par le quotidien, Ty Cobb, avocat de la Maison Blanche, a refusé de réagir.