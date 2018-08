Fecafoot : Me Dieudonné Happi poursuit l’assainissement des finances

Après avoir résilié le contrat de son directeur financier pour «fautes et manquements graves», le président du comité de normalisation vient d’initier une campagne de justification des dépenses du personnel.

A trois jours de la fin de son mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football, le président du comité de normalisation poursuit son opération d’assainissement des finances de l’instance faîtière du football. Selon des sources internes, Me Dieudonné Happi aurait lancé une opération de justification de dépense à l’encontre de certains dirigeants, administrateurs et personnels de la maison. Cette opération fait suite au rapport d’un audit interne mené par le cabinet Bekolo and Partners.

Les enquêtes engagées par le patron de la tour de Tsinga porteraient sur un montant total d’environ 415 millions de francs CFA, dépensée sous l’administration de l’ancien président de la Fecafoot Tombi à Roko. Cette somme est repartie comme suit : 17,3 millions de francs CFA dus par les administrateurs, 56 millions de francs CFA dus par divers membres, 57,8 millions de francs CFA dus par des membres de commissions et 283,7 millions de francs CFA dus par certains employés.

Par ailleurs, cinq employés de la Fecafoot ayant dépassé l’âge de départ à la retraite ont reçu des notifications les invitant à arrêté le travail dès la fin de ce mois d’août 2018. D’autres départs seraient également prévus, pour un assainissement du fichier personnel et solde de l’instance faîtière.

On note cependant que cette nouvelle opération d’assainissement de la Fecafoot est menée au moment où la question de la prorogation du mandat du Comité de normalisation, censé s’achever le 31 août, revient très souvent sur la table. Selon toute vraisemblance, le mandat de l’équipe dirigeante actuelle de l’instance faîtière du football camerounais sera bientôt prorogé pour une deuxième fois, en raison du temps très court qu’il reste au Comité de normalisation pour l’adoption des textes et l’organisation des différentes élections.