Fécafoot-MTN Cameroon, le partenariat se renforce

L’entreprise de téléphonie mobile Mtn Cameroon a rassuré le président de la Fécafoot de la continuité du partenariat.

La rencontre au siège de l’entreprise de téléphonie mobile entre le DG de Mtn Cameroon et le président de le Fécafoot visait ce samedi 4 juin 2022 à renouveler le partenariat entre les deux institutions. Cette rencontre au sommet va permettre de maintenir le partenariat pour la saison sportive prochaine 2022-2023 comme l’avait promis le PDG du Groupe MTn au sortir de la Can Total Énergies 2022. Simplement qu’avec la crédibilité et la notoriété d’Eto’o la cagnotte sera revue à la hausse, avec une implication plus étendue, plus visible et plus dynamique de MTN.

Le sponsoring 2021-2022 des championnats Elite one et Elite two avaient déjà été signé sous Seidou Mbombo Njoya. Apres l’élection d’Eto’o, Mtn était allé rassurer le nouveau président que ce n’était pas une question de personne, mais une action citoyenne d’accompagner le développement du football professionnel au Cameroun dans laquelle cette entreprise de télécommunications est engagée depuis près de 20 ans avec la Fecafoot.

Cette convention d’une durée de deux ans et d’un montant global de 900 millions de Fcfa, «porte sur le sponsoring des compétitions nationales : Championnat de Première division, Interpoules, football des jeunes et sur l’implication de Mtn aux côtés de la Fécafoot dans la réalisation d’infrastructures sportives ».