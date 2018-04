FÃ©lix Tshisekedi dÃ©ment Ãªtre en nÃ©gociations avec Kabila

Le tout nouveau président national du principal parti de l’opposition congolaise, l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Félix Tshisekedi Tshilombo, a démenti mardi l’existence de négociations entre lui et le pouvoir pour lui permettre d’occuper la Primature.« Je confirme à notre peuple que l’UDPS et son président ne sont ni demandeurs ni preneurs d’une quelconque offre de ce genre. Ils demeurent profondément attachés aux aspirations du peuple congolais pour une alternance démocratique au pouvoir par des élections crédibles et transparentes », écrit M. Tshisekedi dans un communiqué de presse.

Il ajoute : « Le cadre et les conditions de réalisation de notre objectif passent impérativement par la mise en application intégrale et effective de l’accord de la Saint-Sylvestre pour la sortie de la crise ».