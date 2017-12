SĂ©oul a pointĂ© mercredi les lacunes de l’accord conclu en 2015 avec Tokyo sur les « femmes de rĂ©confort », les esclaves sexuelles de l’armĂ©e impĂ©riale nippone, ce qui pourrait relancer un contentieux historique entre les deux voisins.

Cette question empoisonne en effet les relations bilatérales depuis des décennies, nombre de Sud-Coréens y voyant le symbole des abus et violences commis par le Japon pendant sa domination coloniale de 1910 à 1945.

La plupart des historiens estiment que jusqu’Ă 200.000 femmes, essentiellement des CorĂ©ennes mais aussi des Chinoises, des IndonĂ©siennes et des ressortissantes d’autres pays asiatiques, ont Ă©tĂ© enrĂ´lĂ©es de force dans les bordels de l’armĂ©e impĂ©riale.

En dĂ©cembre 2015, la CorĂ©e du Sud et le Japon avaient conclu un accord « dĂ©finitif et irrĂ©versible » aux termes duquel le Japon offrait ses « excuses sincères » et versait un milliard de yens (7,5 millions d’euros) de dĂ©dommagements Ă une fondation afin d’aider les rares « femmes de rĂ©confort » sud-corĂ©ennes toujours en vie.

Mais cet accord, conclu par le gouvernement conservateur de l’ex-prĂ©sidente depuis destituĂ©e Park Geun-Hye, avait Ă©tĂ© critiquĂ© par une partie de l’opinion sud-corĂ©enne. Et l’actuel prĂ©sident de centre-gauche Moon Jae-In s’Ă©tait engagĂ© lors de sa campagne Ă le rĂ©Ă©valuer.

L’Ă©quipe spĂ©ciale chargĂ©e de l’Ă©tudier a conclu mercredi que l’accord avait Ă©tĂ© prĂ©cipitĂ©.

« L’accord a Ă©tĂ© finalisĂ© (…) sans prendre suffisamment en compte l’opinion des victimes dans le processus de nĂ©gociations », peut-on lire dans le rapport de cette Ă©quipe.

La ministre sud-corĂ©enne des Affaires Ă©trangères, Kang Kyung-wha, a prĂ©sentĂ© ses excuses au sujet de cet accord, le jugeant « blessant » pour les victimes, estimant qu’il ne « reflĂ©tait pas » leur opinion.

La ministre a ajoutĂ© que SĂ©oul « prendrait en compte les Ă©ventuelles consĂ©quences sur les relations avec le Japon en dĂ©terminant avec prudence sa position », mais elle n’a pas dit que son pays allait sortir de cet accord.

Une Ă©ventuelle dĂ©nonciation de l’accord par SĂ©oul aurait des consĂ©quences sur la relation avec le Japon, au moment oĂą les deux alliĂ©s des Etats-Unis font front commun face aux programmes nuclĂ©aire et balistique de Pyongyang.

Le Japon a exhortĂ© la CorĂ©e du Sud Ă respecter l’accord de 2015.

« La position japonaise demeure inchangĂ©e, et nous demandons que le gouvernement sud-corĂ©en respecte l’accord », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP le ministère japonais des Affaires Ă©trangères.