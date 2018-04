FEMUA 11: la CIE Ã©change avec les festivaliers sur les risques Ã©lectriques

PrĂ©sente Ă la 11è Ă©dition du salon du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA 11), la Compagnie ivoirienne de l’Ă©lectricitĂ© (CIE) a Ă©changĂ©, mercredi, avec les festivaliers sur « les risques Ă©lectriques ».L’objectif de la CIE entreprise citoyenne qui participe au FEMUA depuis plusieurs annĂ©es pour en devenir l’un des partenaires leaders, est d’Ă©radiquer les accidents d’origine Ă©lectrique chez le grand public.

L’Ă©lectricitĂ© Ă©tant l’Ă©nergie la plus utilisĂ©e, « ces risques doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme omniprĂ©sents dans notre sociĂ©tĂ©  (…) et prendre les mesures appropriĂ©es afin d’Ă©viter les accidents», a expliquĂ© Amara Soumahoro, Sous-directeur prĂ©vention sĂ©curitĂ© au pĂ´le distribution de la CIE.

Selon lui, les accidents d’origine Ă©lectrique ont lieu lorsqu’il y a un contact direct avec le conducteur actif, ou lorsqu’il y a un contact indirect avec la carcasse d’un appareil Ă©lectromĂ©nager accidentellement mis sous tension ou encore  lorsqu’il y a un amorçage provoquĂ© par le rapprochement d’une personne avec un conducteur actif.

«Un accident d’origine Ă©lectrique est soit une Ă©lectrocution (mort de la victime) soit une Ă©lectrisation (victime ayant subi un choc Ă©lectrique mais reste vivante) soit des brĂ»lures provoquĂ©es par les flammes d’un arc Ă©lectrique », a soulignĂ© M. Soumahoro.

Le contact direct avec un câble, le contact avec un appareil qui ne devrait pas être sous tension, le contact avec un conducteur électrique… favorisent les risques électriques, a poursuivi Amara Soumahoro.

« Les causes des accidents Ă©lectriques sont liĂ©es Ă l’occupation anarchique des couloirs Ă©lectriques, aux actes de vandalisme sur le rĂ©seau, Ă la mauvaise qualitĂ© des installations intĂ©rieures, au non-respect des règles par les entreprises d’Ă©lectricitĂ©, aux travaux non Ă©lectriques effectuĂ©s non loin des lignes Ă©lectriques » a dĂ©noncĂ© le technicien de la CIE.

Pour Ă©viter ces risques, M. Soumahoro a indiquĂ© des prĂ©cautions Ă prendre sur les installations intĂ©rieures, dans l’utilisation des appareils Ă©lectriques ainsi que sur les ouvrages Ă©lectriques.

Concernant les installations intĂ©rieures, il a conseillĂ© « la certification de conformitĂ© par un organisme agrĂ©Ă© Ă la fin des travaux d’installation, de ne jamais dĂ©placer le disjoncteur diffĂ©rentiel du tableau de comptage car il protège contre les courants de dĂ©faut qui sont Ă la base des Ă©lectrisations ou Ă©lectrocutions, de rĂ©parer rapidement toutes les anomalies constatĂ©es …. »

Au niveau de l’utilisation des appareils Ă©lectriques, la surcharge des multiprises, l’utilisation de l’eau pour Ă©teindre un feu d’origine Ă©lectrique, la manipulation des appareils avec des mains mouillĂ©es…sont des potentiels risques.

Sur les ouvrages Ă©lectriques, il faut Ă©viter «d’encastrer les supports mĂ©talliques dans les toitures, d’accĂ©der Ă un local rĂ©servĂ© aux Ă©lectriciens, d’utiliser les supports de câbles Ă©lectriques comme point d’ancrage des fils de sèche-linge» a citĂ©, entre autres le technicien de la CIE qui avait Ă ses cĂ´tĂ©s LĂ©ah Muriel Guigui, Responsable Relations presse.