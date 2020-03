FEMUA 2020: 21 artistes de 13 pays attendus en Côte d’Ivoire

La treizième édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA), l’une des plus grandes plateformes culturelles de la sous-région organisée par le célèbre groupe musical ivoirien Magic System prévue du 14 au 19 avril prochain, a été officiellement lancée jeudi à Abidjan autour du thème «Alliance Afrique-Europe: Paix et développement», a constaté APA sur place.Des milliers de festivaliers en provenance des quatre coins du monde sont attendus à ce festival qui verra la participation de 21 artistes issus de 13 pays. Dans un discours prononcé lors de cette cérémonie de lancement, Traoré Salif dit A’Salfo, le commissaire général du FEMUA, par ailleurs, lead vocal du groupe Magic System, a présenté les grandes articulations de l’édition 2020 de ce festival.

« Le FEMUA a 5 volets. Il s’agit du volet social qui est le plus important et l’ADN même du festival. Cette année, nous allons construire deux écoles, l’une à Tanda et l’autre à Vavoua», a fait savoir M. Traoré énumérant les autres activités qui meubleront ce festival.

Le deuxième volet est le « FEMUA Kids» avec des ateliers ludiques et des jeux, a-t-il poursuivi soulignant que «Carrefour Jeunesse» (conférences et panels) et le FEMUA Sports constituent respectivement les quatrième et cinquième volets de ce festival.

En ce qui concerne l’innovation de cette édition 2020, le chanteur a indiqué qu’il y aura l’introduction de « Couleur Café », un festival européen qui permettra à des artistes occidentaux de venir jouer sur la scène du FEMUA et vice-versa. Vingt et un artistes issus de 13 pays sont à l’affiche des concerts du FEMUA 13 qui se dérouleront à Abidjan et à Grand-Bassam (sud d’Abidjan).

Il s’agit entre autres de Youssou N’Dour (Sénégal), Koffi Olomidé (RDC), Vegedream (France) Daphné (Cameroun), Floby (Burkina Faso), David Carreira (Portugal), Soum Bill (Côte d’Ivoire), Kadjeem (Côte d’Ivoire), Magic Diezel (Côte d’Ivoire), Mix 1er (Côte d’Ivoire) et Ariel (Côte d’Ivoire).

Auparavant, A’Safo a passé revue les chiffres de son festival en 13 éditions. Il a notamment précisé que 3 millions de festivaliers ont été recensés sur les 13 éditions, 5 000 emplois directs et indirects ont été créés, 05 écoles construites, 7000 enfants scolarisés, la construction d’un centre de santé et un centre d’accueil pour orphelins et près de 800 millions de personnes atteintes à travers les différents supports de communication.

Le commissaire général du FEMUA a également annoncé la création pour cette édition d’un prix FEMUA des médias qui va récompenser la meilleure production journalistique sur les activités de ce festival.

De son côté l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, dont l’institution est l’un des partenaires principaux de ce rendez-vous culturel, a assuré que l’UE a « envie de s’inscrire» dans ce festival.

Il a conclu en souhaitant que le FEMUA devienne le plus grand festival panafricain du continent. Le FEMUA qui est organisé chaque année par le groupe musical ivoirien Magic System, est l’un des plus grands festivals de la sous-région. Cette édition dont le Sénégal est le pays invité d’honneur, a pour marraine Ursulavon Der Leyen, la présidente de la Commission Européenne.