Fertilisants : Solevo lance une plateforme numérique pour ses commandes du Cameroun

Après la Côte d’Ivoire, l’application a été présentée aux partenaires et acteurs de la filière dans la ville de Douala.

« MonSolevo ». « Cette application est une innovation. Car, elle permet l’autonomisation des distributeurs par la possibilité qu’elle offre de consulter son compte client sur Solevo, et dans une seconde phase de pouvoir passer ses commandes, programmer ses enlèvements de produits et vérifier la disponibilité des stocks », explique la société.

Le groupe présente cette solution comme une véritable innovation dans le secteur de l’agriculture puisqu’il rénove la chaine de valeur depuis l’agriculteur jusqu’au distributeur en passant par les grossistes et semi-grossistes.

En « digitalisant » les pratiques commerciales et leurs processus, le groupe Solevo spécialisé dans la distribution des engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture veut désamorcer l’opacité dans les transactions en apportant la traçabilité, la transparence et la bonne information en temps réel aux distributeurs qui sont l’épine dorsale de l’agri-business.

Le groupe espère ainsi participer à l’amélioration du climat des affaires et à l’accélération de la croissance des acteurs locaux.

Présent au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Cameroun, en Angola et à Madagascar, le groupe Solevo est contrôlé par Development Partners International (DPI).