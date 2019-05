Fès abrite la 9ème édition du Forum international des femmes méditerranéennes

La 9-ème édition du Forum international des femmes méditerranéennes aura lieu du 7 au 9 juin prochain à Fès sous le thème « féminismes islamiques : Perspectives nationales et transnationales ».Initiée par le Centre Isis pour femmes et développement et la fondation Konrad Adenauer, cette manifestation débattra d’une série de questions relatives à la femme méditerranéenne.

Le forum, qui verra la participation de nombreux intellectuels marocains et étrangers originaires de pays arabes et islamiques, ainsi que d’Afrique, d’Europe, d’Asie et des Etats Unis, examinera aussi des thématiques liées au féminisme islamique universel et aux féminismes islamiques locaux.

Les conférenciers devront débattre de plusieurs axes, dont « féminismes islamiques transnationaux », « féminismes islamiques nationaux », « activismes islamiques », « Ijtihad et codes de la famille » et « féminisme islamique et intersection de l’universel et du national ».

« Le féminisme islamique gagne du terrain aussi bien dans les recherches scientifiques sur l’intersection entre les droits des femmes et la religion que dans l’activisme et la société civile en général », indiquent les organisateurs dans une note de présentation, ajoutant que de nombreuses recherches aussi bien dans la région du Moyen Orient et d’Afrique du Nord que partout dans le monde ont vu le jour depuis la dernière décennie du 20ème siècle.