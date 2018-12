Fespaco 2019: la Chine alloue 36 millions f cfa l’organisation

L’ambassade de Chine populaire au Burkina Faso a offert, lundi à Ouagadougou, du matériel électronique et un appui financier d’un montant total de 36 millions f cfa au comité d’organisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco).Le don remis est composé de 60 tablettes d’une valeur de 20 millions f cfa et d’une enveloppe financière de 16 millions f cfa pour soutenir les festivités du Fespaco 2019.

Le ministre burkinabè de la Culture, Abdoul Karim Sango a remercié la République populaire de Chine pour le geste à l’endroit du Burkina Faso.

«Ce qui est important dans les relations entre les Etats, ce sont les initiatives qui sont entreprises pour rapprocher les peuples», a-t-il dit, ajoutant : « Au-delà de ce don, la Chine, à travers l’initiative de son ambassadeur, va mettre à la disposition du comité une grande chaine de télévision chinoise ».

Le ministre Sango a précisé que cette chaine sera chargée de faire des reportages afin de promouvoir la destination Burkina Faso dans l’Empire du milieu.

De son côté, l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina, LI JIANG a indiqué que son pays va envoyer une équipe de techniciens, des cameramen et une chaine de télévision appelée « Voyage pour le cinéma dans le monde entier » pour accompagner le FESPACO.

Pour le diplomate chinois, cette télévision va permettre de faire connaitre le Burkina Faso en Chine.