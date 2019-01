Fespaco 2019: trois films burkinabè à la conquête de l’Etalon d’or de Yennenga

Le Burkina Faso sera représenté au prochain Festival panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) prévu en fin février 2019 par trois films parmi les 20 longs métrages de fiction en compétition pour l’Etalon d’or de Yennenga (trophée le plus convoité).

Selon la liste des films sélectionnés rendue publique par le comité d’organisation, le Burkina Faso sera représenté par «Desrances» de la réalisatrice Apolline Traoré, «Hakilitan (Mémoire en fuite)» de Issiaka Konaté et «Duga (les charognards)» des réalisateurs Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani.

Cette année, le Festival panafricain du Cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) célèbre son cinquantenaire qui va se tenir du 23 février au 2 mars 2019.

La biennale est placée sous le thème : «Confronter notre mémoire et forger l’avenir d’un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité».

Le comité d’organisation, avec à sa tête, le ministre burkinabè en charge de la Culture, a animé une conférence de presse, le mardi 15 janvier 2019 au siège de l’UNESCO à Paris.

Le cinéma burkinabè est à la recherche du premier prix du festival depuis plus de 20 ans, après le sacre de Gaston Kaboré avec son film «Buud-Yam» en 1997.

Le défunt Idrissa Ouédraogo (décédé en février 2018) a été, quant lui, le premier réalisateur burkinabè à décrocher l’Etalon d’or de Yennenga en 1991.

Liste des films sélectionnés dans la catégorie long métrage

N°

Titre

Réalisateur (trice)

Nom et prénoms

Pays

1

FIVE FINGERS FOR MARSEILLES

Michael MATTHEWS

Afrique du Sud

2

SEW THE WINTER TO MY SKIN

Qubeka JAHMIL X.T

Afrique du Sud

3

ILA AKHIR EZZAMAN (JUSQU’A LA FIN DES TEMPS)

Yasmine CHOUIKH

Algérie

4

DESRANCES

Apolline TRAORE

Burkina Faso

5

DUGA

(LES CHAROGNARDS)

Abdoulaye DAO/ Hervé Eric LENGANI

Burkina Faso

6

HAKILITAN

(MEMOIRE EN FUITE)

Issiaka KONATE

Burkina Faso

7

MIRACULOUS WEAPONS

(LES ARMES MIRACULEUSES)

Jean-Pierre BEKOLO

Cameroun

8

RESOLUTION

Boris OUE/ Marcel SAGNE

Côte d’Ivoire

9

KARMA

Khaled

YOUSSEF

Egypte

10

KETEKE

Peter SEDUFIA

Ghana

11

RAFIKI

Wanuri KAHUI

Kenya

12

BARKOMO

(LA GROTTE)

Aboubacar Bablé DRABA & Boucary OMBOTIMBÉ

Mali

13

INDIGO

Selma BARGACH

Maroc

14

MABATA BATA

Joao Luis SOL DE CARVALHO

Mozambique

15

HAKKUNDE

Oluseyi Asurf AMUWA

Nigeria

16

THE MERCY OF THE JUNGLE

Joel KAREKEZI

Rwanda

17

AKASHA

Hajooj

KUKA

Soudan

18

T-JUNCTION

Amil SHIVJI

Tanzanie

19

FATWA

Mahmoud BEN MAHMOUD

Tunisie

20

REGARDE-MOI

(LOOK AT ME)

Nejib BELKADHI

Tunisie